الباحث عليان عليان يوقع كتابه ""منظمة التحرير الفلسطينية" في المنتدى العربي

وقع الكاتب والباحث عليان عليان أول من أمس كتابه “منظمة التحرير الفلسطينية – من كيانية التحرير إلى استراتيجية التسوية والاعتراف بإسرائيل من عام 1964 -1989″، شارك في الحفل كل من د. لبيب قمحاوي، د. علي محافظة، واداره سامي عليان، وذلك في المنتدى العربي.

د. لبيب قمحاوي رأى أن الكتاب يعد مرجعا يلقي الضوء على مختلف محطات النضال الفلسطيني، وكذلك الانحراف الفلسطيني، وما بينهما من مساع ومؤشرات بعضها كان معلناً، ومعظمها خفياً يهدف إلى إما جس نبض العدو، أو جس نبض الصديق، أو القريب أو أبناء القضية أنفسهم، من موضوع التسوية، أو يمهد لها من خلال تجهيز الأرضية الفلسطينية القابلة بفكرة أو مبدأ التسوية مع العدو الإسرائيلي.

وأشار قمحاوي إلى أن المتعمق في قراءة الكتاب، يصل إلى قناعة بأن النضال الفلسطيني ممثلاً حركة فتح وقيادتها ورئيسها، كانت طوال الوقت وبشكل عام أقرب منه إلى مفهوم التسوية منها إلى مفهوم التحرير، وكانت مواقفها الفلسطينية والعربية والدولية، تسير في ذلك الاتجاه، وتتعامل مع جميع الأطراف من منطلق تماهي مواقفها مع المواقف الخفية للقيادة الفلسطينية.

من جانبه قال المؤرخ د. علي محافظه: إن الكتاب يعد الدراسة المنهجية الثالثة والأوسع التي تتناول هذا الموضوع بعد دراسة د. غازي حسين سفير منظمة التحرير الفلسطينية السابق في فينا: “ياسر عرفات والحل الصهيوني لقضية فلسطين”، ودراسة محمد سعيد دلبح: “ستون عامًا من الخداع-حركة فتح من مشروع الزعيم إلى مشروع التصفية”، فهذه الدراسات الثلاث تتضمن نقدًا علميًا لمسيرة حركة فتح، كبرى فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما بعد هيمنتها على منظمة التحرير الفلسطينية منذ سنة 1969 حتى اليوم.

من جانبه دعا المدير العام لدار “الآن ناشرون وموزعون”، د. باسم الزعبي، دور الناشر إلى نشر النتاج الوطني والقومي الثقافي للكتاب، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية، منوها إلى أنه من خلال مشاركة دار النشر التي يرأسها في معرض القاهرة الدولي للكتاب يشاهد إقبال الشباب المصري على شراء الكتب المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

من جانبه قال المؤلف الباحث عليان عليان، أن الكتاب يؤرخ بشكل موثق وتحليلي خلال (15) فصلاً انتقال منظمة التحرير من استراتيجية التحرير التي وضعتها قيادة المنظمة في العام 1964 إلى استراتيجية التسوية في محطات لاحقة، بهدف التأكيد على أن “اتفاقيات أوسلو 1993″، كانت نتيجة طبيعية لهذا النهج، ولم تكن نتيجة للأوضاع التي آلت إليها الأمور في العراق بعد العدوان الثلاثيني في العام 1991، وليس نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتحدث عليان عن نهج التسوية الذي يرى انه شكل انقلاباً على استراتيجية التحرير 1964، وتبلور بشكل متسلسل في محطات عديدة، أبرزها المبادرة السياسية الناجمة عن الدورة 19 للمجلس الوطني عام 1988، التي انطوت بوضوح على اعتراف بالقرار “242”، وبشكل غبر مباشر بالكيان الصهيوني، ومن ثم النزول تحت سقف المبادرة بالاعتراف بالكيان ونبذ الارهاب في لقاءات ستوكهولم مع الوفد اليهودي الأمريكي، وفي خطاب أبو عمار في جنيف في ديسمبر “كانون أول-1988″، وفي إعلانه إلغاء الميثاق الوطني إثر استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران له.

وخلص عليان إلى أن المبادرة السياسية الفلسطينية الناجمة عن الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني في العام 1988 كانت هي الأخطر، وشكلت المقدمة الطبيعية لاتفاقيات أوسلو لاحقا، كونها انطوت بوضوح على اعتراف المنظمة بالقرار”242″، وبشكل غبر مباشر بالكيان الصهيوني، ومن ثم النزول تحت سقف المبادرة، بالاعتراف بالكيان ونبذ الارهاب في لقاءات ستوكهولم مع الوفد اليهودي الأمريكي، وفي خطاب أبو عمار في جنيف في ديسمبر “كانون أول-1988″، وفي إعلانه إلغاء الميثاق الوطني إثر استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران له.