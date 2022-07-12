الباحث محمد رجب يخط “الدوايمة الأم.. تاريخ وحضارة”

عزيزة علي

عمان- صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان “الدوايمة الأم.. تاريخ وحضارة”، للباحث والمستشار في شؤون التراث والأنساب محمد رجب أو خضرة، الذي يقول المؤلف في إهدائه: “إلى كل أم أرضعتني حليب الوطن، إلى كل أم علمتني عشق الوطن، إلى كل شهيد روى بدمه الطهور رض الوطن، إلى كل الأحبة إلى روح أمي وأبي”.

وفي كلمة على الغلاف الخلفي، جاء فيها “هذا الكتاب يروي حكاية قرية فلسطينية كانت آمنة مطمئنة والتي تم اغتصابها في 29/10/1948، وقد احتوى الكتاب على تاريخ وحضارة هذه القرية بما فيها العشائر والحياة الاجتماعية من عادات وأعراف وقيم حميدة والحياة الاقتصادية بمجالات عدة، ويتحدث أيضا عن الآثار والمزارات والأفراح، والشهداء الذين رووا بدمائهم أرض الوطن”.

يتناول الكتاب تاريخ وجغرافية الدوايمة، ويتحدث عن عشائرها وعائلاتها والحياة الاجتماعية، والآثار التاريخية الموجودة في هذه القرية، والمجتمع المدني في قرية الدوايمة، الذي يضم القضاء العشائري، والأفراح، ولباس الرجال، وطقوس الحج في الدوايمة، وكذلك يتحدث الكتاب عن الأفراح، والأحزان، والأتراح، والحداد، كما يشير الكتاب إلى الطعام عن العرب، وفي الدوايمة، وأنواع هذا مثل الطعام الأهالي، والحياة الاقتصادية في الدوايمة، مثل التجارة، والحكم العثماني في عام 1516م، ورحلة العودة إلى الوطن، ويتحدث أيضا عن مذبحة الدوايمة، وهذه هي شهادتنا على هذه المذبحة، والمعارك التي خاضوها أبناء الدوايمة قبل الاحتلال وعدد الشهداء، إلى جانب العديد من الصورة والوثائق ومستندات.

كتب تقديما للكتاب الإعلامي حسين نشوان الذي أشار إلى أن القرى الفلسطينية المهجرة والمدمرة لم تبرح ذاكرة أهلها، بل بقيت طازجة في وجدانهم ولم يبرحوها أبدا، وإذا كان الناس، كل الناس، والبشر يسكنون قراهم ومدنهم ويعيشون فيها فإن قرية الدوايمة ارتحلت مع أهلها وبقيت تسكن قلوبهم بكل تفاصيلها، مبينا أن الباحث أبو خضرة يعد واحدا من هؤلاء الذين ضربت قرية الدوايمة جذورها في فؤاده ووجدانه، واستوطنت عقله ومتخيله وحلمه، ولفرط عشقه أخلص لمعشوقته فمنحها كل وقته وخلاصة فكرة مثابرا باستعادتها وتحريرها من عبث الاحتلال ومحاولاته لمحوها وتشويهها بإعادة رسمها وصورتها التي تنتمي لأهلها الصيد.

ويرى نشوان أن الباحث بذل جهودا مهمة في التعريف بالإنسان والمكان في قرية الدوايمة، معرجا على جغرافيتها وتاريخها، وعشائرها، والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية فيها، وقد القى الضوء على آثارها التاريخية ومرحلة الحكم العثماني والمجتمع والقضاء العشائري، والأفراح والأتراح وأزياء الرجال والنساء بأنواعه، وموسم الحج، كما القى الضوء على المعارك التي خاضها أبناء قرية الدوايمة قبل عام 1948، ومذبحة الدوايمة، وشهداء قرية الدوايمة في معارك الشرف، ورحلة العودة، مشفوعة بشهادة للمؤلف الذي عزز الكتاب بعدد من الخرائط والصور والأشكال التوضيحية التي أعدها بمنهج علمي.

ويستعرض النشوان تاريخ قرية الدوايمة فيبين أنها تقع ضمن قرى مدينة الخليل وتبعد عنها غربا نحو “22م”، ضاربا في عمق التاريخ، فهو يمتد إلى الكنعانيين الذين أطلقوا عليها اسم “بصقة” أي “المرتفع”، وذكرت بهذا الاسم في العهد القديم، وكانت في مراحل تاريخية لاحقة واحدة من المراكز المهمة لمملكة يهوذا التي يرجع تاريخها إلى القرن “20”، قبل الميلاد وازدهرت في القرن الحادي عشر الميلادي، وشهدت المعركة الفاصلة بين القائد اليهودي أمتصياه “امتزياه”، وهناك من ينسب الاسم إلى أحد الشيوخ علي عبد الدايم، فيما ترجح بعض الآراء أن الاسم يعود إلى المطربة العرب الذين مكثوا فيها ويرجع أصلهم إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني في العراق، ثم ارتحلوا إلى نجد في الحجاز بمنطقة تسمى الدوادمي.

ويقول نشوان إن الدوايمة بقيت معمورة تاريخيا، حيث نزلت بها الحملات الصلبية في العصور الوسطى وأسماها الأوروبيون الغزاة “بيتا واحيم”، وكان أبناء الدوايمة قد حملوا راية الدفاع عن فلسطين في كل معارك الشرف، وشاركوا في عدد من المعارك خلال فترة الاستعمار البريطاني، وفي مواجهة العصابات الصهيونية ورووا بدمهم ثرى فلسطين الطهور، وفي قرية الدوايمة التي بلغ عدد سكانها “4304”، في العام 1948، ومساحتها “60585”، دونما، وقعت في 29/10/1948، مجزرة تعد واحدة من أكبر المجازر التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية المسلحة “عملية يوآف”، وقدر عدد الشهداء من “700-1000″، “إحصائية الأمم المتحدة”، من رجال وكهول ونساء وأطفال القرية والمهجرين فيها.

المؤلف في مقدمته للكتاب يقول ليس من السهل أن تكتب عن إرث قديم، أو أن تحضر نجما من السماء أو تستخرج معلومة تراثية من ذاكرة معمرة أرقتها عوامل الزمن، وليس من السهل أن تحمل مفتاحا لكل لغز فقد صاحبه الذاكرة أو تعالى بالكبرياء وازدراء من كل سائل، فما عليك إلا أن تتحمل هذه المعاناة، بالكد والمثابرة وتكون عندك اللياقة والحيلة في فك هذه الألغاز المعقدة التي أكلها الدهر، وتعيد لهم الذاكرة والحنين إلى مسقط رأسهم، وبالتالي تدوين المعلومة التراثية التاريخية لبلدتهم الحبيبة وتكون جسرا بين الماضي والحاضر لتتطلع عليها الأجيال القادمة.

ويشير إلى أن جمع هذه المعلومات دام عشرة أعوام، بدءا من جمع المعلومات من الدوائر الرسمية وكثيرا منها حجب عني المعلومة- فكنت تارة في دائرة الأراضي والمساحة، وتارة في المركز الجغرافي وتارة في مديرية التوثيق والأرشيف في الجامعة الأردنية، ورحلة شيقة إلى إسطنبول-تركيا، ومراسلات إلى القدس الشريف، والبحث في سجلات المحاكم الشرعية، ومقابلة اكثر من “130”، من كبار السن في الدوايمة، حتى تم جمع محتويات هذا الكتاب.