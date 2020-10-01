البادية الشمالية الشرقية.. 50 اعتداء على خطوط مياه منذ بداية العام

البادية الشمالية الشرقية – تعاملت إدارة مياه لواء البادية الشمالية الشرقية مع 50 اعتداءً على محابس المياه والخطوط الناقلة في اللواء منذ بداية العام الحالي، وفقا لمدير الإدارة المهندس مروان تركي.

وقال تركي انّ هذه الاعتداءات تندرج تحت الاستخدام والاستدراج غير المشروع للمياه في اللواء، لافتا إلى أن الإدارة ومن خلال كوادرها الفنية عمدت إلى التعامل مع كافة هذه الاعتداءات، وإصلاحها بما يضمن انسيابية عملية الضخ وحصول المشتركين على حاجاتهم من المياه حسب نظام الدور المعمول به في الإدارة.

وأضاف تركي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنّ هذه الاعتداءات شكلت معضلة للإدارة في عملها جراء نتائجها السلبية المتمثلة بالكلف المالية الناجمة عن إصلاح أضرارها، وحدوث اختلالات في عملية الضخ، بالإضافة إلى تسرب كميات كبيرة من المياه وهدرها؛ ما تسبب برفع نسبة الفاقد من المياه في اللواء.

ودعا المواطنين في اللواء إلى التعاون مع الإدارة في التبليغ عن أي اعتداءات على المحابس وخطوط المياه الناقلة؛ للحد من هذه المعضلة، وضمان استقرار الوضع المائي في مناطق اللواء كافة التي تعمل الإدارة على تحسينه، والارتقاء به.

وكان آخر اعتداء تم التعامل معه وقع قبل يومين على محبس الخط الناقل في منطقة دير القن، المغذي لقضاء دير الكهف؛ حيث تم إيقاف ضخ المياه لحين جلب محبس جديد وإعادة تركيبه ليصار لصخ المياه مجددا إلى المشتركين المتضررين، لافتا إلى أنه يتم العمل على تزويدهم بحاجاتهم من المياه بواسطة الصهاريج التابعة للإدارة في الوقت الحالي.

— (بترا)