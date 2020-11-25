البارالمبية تطلب إستضافة عمومية ” الاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين “

عمان – الغد – إجتمع عطوفة أ.د حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية مع أعضاء الاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين IBSA عبر تقنية الاتصال المرئي “زوووم”، وجاء الاجتماع لبحث إمكانية استضافة الأردن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وبين أبو الرز خلال الاجتماع العديد من الأمور المتعلقة بالإستضافة كألية الحصول على تأشيرة الدخول للملكة والرسوم المطلوبة، وأشار إلى التسهيلات التي ستقدمها اللجنة البارالمبية للوفود المشاركة كالمواصلات والاقامة والاستقبال وتأمين الفنادق المناسبة وتم اقتراح شهري تشرين أول أو تشرين ثاني من العام القادم لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

واتفق الطرفان على إستمرار التواصل بين اللجنة البارالمبية الأردنية وأعضاء الاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين لإتمام ترتيبات اجتماع اللجنة العمومية ولتحديد تاريخ عقدها بشكل رسمي.

وينتظر الملف الأردني منافسة قوية لملفات مصر، صربيا وكولوبيا بشرف هذه الاستضافة العالمية.