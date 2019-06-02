الباص السريع: إغلاقات وتحويلات لتنفيذ تقاطع طارق السبت المقبل

عمان- الغد- ستقوم أمانة عمان الكبرى اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 8/6/2019 بالبدء بأعمال تنفيذ تقاطع طارق وأعمال الباص سريع التردد ضمن مرحلة شارع الشهيد والأمير حمزة وشارع الاستقلال الأمر الذي يتطلب إغلاق تقاطع طارق إغلاق كلي وإجراء التحويلات التالية وبالتعاون مع إدارة السير.

وقال مدير الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعويري أن السير القادم من المدينة الرياضية باتجاه الزرقاء واتجاه طارق سيتم تحويله عبر شارع غور الصافي ما بعد مبنى موسيقات القوات المسلحة ومن ثم الانعطاف لليسار باتجاه شارع المهد وصولا لشارع شفيق ارشيدات ثم الانعطاف يسار باتجاه إشارات وزارة الصحة حيث بإمكان الأخوة السائقين الاتجاه إلى اليمين باتجاه الهاشمي الشمالي وشارع الاستقلال أو الاستمرار من إشارة وزارة الصحة باتجاه الامام عبر شارع المظفر قطز لغاية تقاطعه مع شارع الامير محمد ضياء الحق والانعطاف يسار باتجاه شارع الشهيد ما بعد اشارة العيفان باتجاه الزرقاء مع استحداث فتحه بالجزيرة الوسطية بعد إشارة العيفان للالتفاف باتجاه منطقة طارق .

السير القادم من الزرقاء باتجاه دوار المدينة الرياضية سيتم تحويلة إلى شارع ابن سحنون ما بعد إشارة ليالي الشرق ثم الانعطاف يسارا إلى شارع كلثوم بن الهرم ثم إلى شارع الحج وصولا الى تقاطعه مع شارع طارق الرئيسي ثم الانعطاف يسار باتجاه شارع الاميرة عائشة ثم شارع اروى بنت عبد المطلب ومن ثم العودة الى شارع الشهيد.

مع التاكيد على توفر الطرق البديلة للقادم من دوار المدينة باتجاه طارق من خلال دوار المشاغل وشارع نزار باييف والقادم من الزرقاء من خلال شارع يجوز وشارع الاردن .