الباص السريع: بدء إزالة جسر الحزام على أوتوستراد عمان–الزرقاء(فيديو)

عمان – الغد- استكمالاً لأعمال مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، تم عصر اليوم البدء بأعمال ألإزالة لجسر الحزام على أوتوستراد عمان–الزرقاء، من قبل كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان

مجموعات قسم سير الرصيفة بالموقع وعاملون على تسهيل الحركة المرورية، وتقديم الدلالة والإرشاد للأخوة السائقين بخصوص التحويلات المرورية التي تم إجراء ترتيبها خلال صباح الأمس وظهر اليوم، حيث تم تحويل السير على طريق الاتوستراد (قرب جسر الحزام) على مرحلتين

المرحلة الأولى بدأت صباح الأمس / الجمعة، وفيها:

تم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان إلى التحويلة الجديدة يمين موقع جسر الحزام ومن ثم الاتجاه إلى الإشارة الضوئية مع ضرورة الالتزام باتجاه المسرب الأيمن للمتجهين إلى عمان – وسط البلد والالتزام بالمسرب الأيسر للمتجهين إلى طريق الحزام عبر الإشارة الضوئية

أما المرحلة الثانية، فتم تنفيذها ظهر هذا اليوم السبت وفيها:

تم تحويل السير القادم من عمان إلى الزرقاء بعد الإشارة الضوئية على تقاطع الحزام البوليتكنك باتجاه التحويلة الجديدة يسار موقع جسر الحزام

كما تم تأمين عناصر السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق، نرجو من مرتادي الطريق اتباع إرشادات رجال السير في الميدان، والتقيد بحدود السرعة المقررة داخل التحويلات، والالتزام التام بالشواخص التحذيرية والإرشادية.