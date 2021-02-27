الباص السريع: تحويلات بطول 1.5 كم على اتوستراد عمان الزرقاء غداً

عمان- الغد- أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان أنها وبالتعاون مع إدارة السير ستقوم بإجراء تحويلات مرورية للسير ، وذلك ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد.

واكدت الوزارة بأنه سيتم تحويل السير القادم من عمان باتجاه الزرقاء، وذلك بعد تقاطع ابو صياح الى تحويلة موازية ومحاذية يمين الطريق، بحيث تبدأ من كازية الزعبي وبطول (1.5) كم لتنتهي عند كازية توتال، علماً بأن التحويلة المرورية بعرض ثلاثة مسارب ومجهزة بعناصر السلامة والاشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة.

وأهابت الأشغال بالأخوة المواطنيين مستخدمي الطريق التمهل والانتباه والتقيد بأسس القيادة الامنة والاشارات التحذيرية وتعليمات ادارة السير وكوادرها.