الباص السريع.. تحويلات جديدة بين عمان والزرقاء

عمان – أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتعاون مع ادارة السير أنها ستقوم بإجراء تحويلات ضمن أعمال مشروع الباص السريع التردد بين عمان – الزرقاء/الحزمة الثانية للمنطقة الواقعة بين جسر عين غزال وجسر ماركا (منطقة محامص الشعب، سامح مول، مخابز جواد، وبن العميد )، للمرحلة الاولى والتي ستبدأ من بعد ظهر يوم الجمعة 3 كانون الاول المقبل.

وقررت الوزارة بحسب بيان اليوم الأربعاء: تحويل السير القادم من عمان إلى الزرقاء إلى أقصى اليمين بعد مصنع الحسام للبلاستيك والسير بمحاذاة المحلات التجارية حتى جسر ماركا ،ويبقى السير القادم من الزرقاء إلى عمان كما هو.

وفي المرحلة الثانية التي ستبدأ صباح يوم الجمعة 10 كانون الثاني المقبل ،يتوجب على السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان الاتجاه إلى أقصى اليمين بعد جسر ماركا وحتى مخابز جواد ثم ينحرف يسارا حتى تحويلة حي المزارع (الحسام للبلاستيك).

واضافت الوزارة أن السير باتجاه عمان – الزرقاء سيكون مفتوحا لجميع المحلات التجارية، والسير باتجاه الزرقاء – عمان مفتوح للمحلات التجارية من جسر ماركا وحتى مقابل مخابز جواد . وأشارت إلى أنه تم توفير مدخلين لحي المشارقة وللمحلات التجارية لاتجاه الزرقاء – عمان للمنطقة من مخابز جواد وحتى مصنع الحسام للبلاستيك .

ووفرت الوزارة جميع عوامل السلامة العامة والإشارات التحذيرية والإرشادية اللازمة لهذه الطرق، داعية المواطنين إلى التقيد بتوجيهات إدارة السير وذلك للحفاظ على سلامتهم .-(بترا)