الباص السريع.. تحويلات مرورية في الزرقاء

عمان – الغد-أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية عن اجراء تحويلات مرورية ضمن مشروع حافلات التردد السريع الحزمة الرابعة من الزرقاء باتجاه مبنى محافظة الزرقاء والدوائر الرسمية وجبل طارق وبالعكس، واغلاق المنطقة من مجمع الأمير راشد الى مبنى محافظة الزرقاء لغايات استكمال نفق الزرقاء، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 25-6-2021.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه مبنى محافظة الزرقاء والدوائر الرسمية وجبل طارق يسارا عبر تحويلة رقم (7) ثم طريق جابر الى مدخل جبل طارق وحسب الإشارات والاتجاهات المبينة في الموقع إلى مبنى محافظة الزرقاء والدوائر الرسمية، فيما تستمر حركة السير المتجهة إلى عمان عبر التحويلة رقم (7) ثم إلى طريق جابر.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تحويل حركة السير من اتجاه جبل طارق ومبنى محافظة الزرقاء والدوائر الرسمية المتجهة باتجاه الزرقاء يسارا بشكل موازي لمستشفى الحكمة وصولا لمجمع الأمير راشد وحسب اللوحات الارشادية في الموقع، مشيرة إلى أن الطريق ستكون باتجاه واحد فقط.

ورجت الوزارة من الاخوة المواطنين القادمين من الزرقاء باتجاه عمان إلى استخدام تحويلة رقم (7) إلى عمان، والقادمين من عمان باتجاه الزرقاء إلى استخدام التحويلة رقم (7)، والمتجهين من مجمع الدوائر الرسمية والسكان المحليين باتجاه الزرقاء إلى استخدام التحويلة المحاذية لمستشفى الحكمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تأمين مستشفى الحكمة بطريق خاص للدخول والخروج حسب اللوحات الارشادية في الموقع، مبينة أن اتجاه خطوط النقل العام المتجه الى جبل حمزة، جبل الأمير حسن، الجبل الشمالي، حي الرشيد، القادسية، التطوير الحضري والرصيفة، تتجه الى الروضة – نزول الدير – وصولا الى شارع الثورة العربية الكبرى وشارع الشهيد وصفي التل.

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مؤمنة بكافة عناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية والإرشادية المناسبة، داعية الاخوة المواطنين إلى الالتزام بإرشادات كوادرها العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية والإشارات الإرشادية والتحذيرية.