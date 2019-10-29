الباص السريع يحاصر عمان.. “فات الكثير وما ضل غير القليل”- فيديو

عمان – الغد – تنفذ أمانة عمان الكبرى مشروع الباص سريع التردد، المعروف بـ”الباص السريع”، في قلب العاصمة المزدحمة بالمركبات من كل شكل وحجم ونوع.

وتضاعفت أزمة السير التي تشكو منها عمان، مرات عديدة، في وقت طرحت فيه الأمانة عطاءات المشروع “الضخم” دفعة واحدة، حتى باتت الأعمال الإنشائية الخاصة به، “تحاصر” العاصمة من كل اتجاه، بل وأيضا “تحاصر” مناطق في قلب المدينة.

يتندر العمانيون بمصطلح “المحاصرة” حين يطلقونه على عمان، لكن الأمانة تأمل من وراء المشروع إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة الازدحامات المرورية في عمان، من خلال توفير منظومة نقل عام حديثة ومعاصرة، يضاف إليها حزمة كبيرة من الخدمات العامة، المرافقة للمشروع، والتي من شأنها كما ترى الأمانة رفع سوية طرقات عمان وخدمات البنية التحتية فيها.

المشروع “الضخم” ينفذ في 3 مسارات بالتزامن، هي: صويلح – المحطة بطول 16 كم، المدينة الرياضية – راس العين (9 كم)، والمحطة – الصخرة المشرفة بطول 7 كليومترات، بالإضافة إلى عدة وصلات تكميلية في مناطق متعددة.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة لأمين عمان يوسف الشواربة، فإن أعمال البنية التحتية للباص السريع ستنتهي بنهاية العام 2020، بحيث يكون الباص السريع سيكون بخدمة الأردنيين في النصف الأول من العام 2021.

وأضاف أن مشروع الباص السريع بدأ منذ العام 2009 وتعطل لظروف كثيرة منها الحديث عن الفساد.

تصريحات الأمانة التي تؤكد فيها دوما تقبلها بصدر رحب لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم على المشروع، وتدعوهم للصبر، تتطابق تماما مع الشعار المعروف الذي تحمله لوحات كثيرة ترافق المشاريع “نعمل من أجلكم.. نأسف لإزعاجكم”، يمكن ترجمتها ببساطة إلى المثل الشعبي “فات الكثير وما ضل غير القليل”.