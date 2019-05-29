البامية الحارة

هل تحبون الطعام الحار الشهي ؟ إذن إليكم هذه الوصفة الرائعة !

المقادير

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 قطع من الثوم ، مقطع بشكل خشن

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1-2 فلفل أحمر حار ، مقطع

200 غ بامية

1 ونصف كأس من الماء

2 ليمون، مقطع شرائح

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. في مقلاة ساخنة، نقلب الثوم لمدة دقيقتين

2. نضيف البامية، الفلفل الحار والبهارات ونقلب لعدة دقائق أخرى ثم نضيف الماء

3. نطبخ المكونات حتى تمتص الماء بالكامل

4. نتبل بالملح والفلفل

5. نضيف عصير الليمون ونقدمها بجانب كمية إضافية من شرائح الليمون

نجود الجابري/ مدونة طعام