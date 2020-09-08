البايرن يعود إلى التدرب استعدادا لحسم لقبين آخرين

برلين – عاد بايرن ميونيخ الثلاثاء إلى التدريب في شهر لن يشهد فقط خوضه المباراة الافتتاحية بالدوري الألماني لكرة القدم “بوندسيليجا” أمام شالكه يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، إنما أيضا مواجهة إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني يومي 24 و30 من نفس الشهر، بعد تتويجه بالثلاثية.

وتأجلت المباراة الأولى للبايرن في كأس ألمانيا ضد دورن من 11 أيلول(سبتمبر) ، كما كان مقررا في البداية، إلى 15 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

واقتصر التدريب اليوم على إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد ووحدة تدريبية للاعبين عبر الانترنت.

وسيقام المران الجماعي لعناصر الفريق بشكل تام يوم 11 أيلول (سبتمبر)، قبل أسبوع من خوض أول مباراة في الدوري الألماني.

وتأخرت عودة الفريق البافاري إلى المران بسبب بقاءه حتى النهاية في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي توج بها بعدما هزم باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

ورحل من النادي حتى الآن بعد التتويج بالثلاثية خلال الموسم الماضي كلا من ألبارو أودريوزولا وفيليبي كوتينيو، اللذين عادا إلى ريال مدريد وبرشلونة، بعد انتهاء فترة إعارتيهما.

ويبدو أن رحيل خافي مارتينيز وشيكا، ومن المحتمل أيضا أن يغادر تياجو ألكانتارا النادي البافاري.

وانضم إلى الفريق حتى الآن الجناح ليروي ساني والحارس ألكسندر نوبل، البديل الجديد لمانويل نوير. – (إفي)