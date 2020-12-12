“البترا” الأولى على الجامعات الخاصة في تصنيف “جرين ماتركس”

عمان- احتلت جامعة البترا المركز الأول على الجامعات الخاصة الأردنية، في تصنيف الجامعات الخضراء العالمي “جرين ماتركس” للعام الحالي، وجاءت في المركز الثالث بين الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، واحتلت المركز 209 من أصل 912 جامعة على مستوى العالم.

وقال رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا “إن الجامعة تولي اهتماما للمعايير المتعلقة بالبيئة الخضراء والمياه والطاقة إيمانا منها بالمسؤولية المجتمعية بمكافحة تغير المناخ العالمي، واستدامة البيئة الخضراء”، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة في جامعة البترا واستدامتها يشكل داعمًا أساسيًا للعملية الأكاديمية والبحثية.

وأعرب المولا عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها الكوادر الأكاديمية والبحثية والإدارية لتحقيق المعايير العالمية لتميز الجامعة في التصنيفات العالمية، داعياً إلى تكثيف الجهود للحفاظ على التقدم المستمر وتميز الجامعة.

ويعد تصنيف الجامعات الخضراء “UI Green Metric” أحد أهم التصنيفات التي تقيم استدامة الحرم الجامعي، وتم إطلاقه العام 2010. ويقيم التصنيف الجامعات وفق مجموعة معايير متعلقة بالحرم الجامعي الأخضر والاستدامة وتشمل معيار الطاقة والتغير المناخي، ومعيار التعليم والبحث العلمي، ومعيار المخلفات، ومعيار النقل، ومعيار الإعداد والبنية التحتية، ومعيار المياه. ويذكر أن الجامعة حاصلة على الاعتماد الأميركي ACPE في تخصص الصيدلة والاعتماد الأميركي ABET في تخصصي نظم المعلومات الحاسوبية وعلم الحاسوب، والاعتماد البريطاني ASIC على مستوى الجامعة، والاعتماد الألماني الأوروبي ASIIN لقسم الكيمياء.

وهي أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية.