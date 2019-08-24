البترا: “الإدلاء السياحيين” توقف عملها

حسين كريشان

البترا- أصدرت جمعية أدلاء السياح الأردنية فرع البترا بيانا دعت فيه لتعليق العمل لجميع أدلاء السياح في البترا لحين معرفة الفاعل وتحقيق الأمن والحماية الكاملة لجميع الإدلاء والزوار في الموقع.

وشدد البيان على أنه ونظرا للاعتداء على حافلة نقل أدلاء السياح الأردنية من الطريق الخلفي قررت الجمعية تعليق الدوام وعزمها للاعتصام أمام مركز الزوار حتى يتم الكشف عن مرتكب الحادثة حفاظا على حياتهم.

واشار إلى أن الحادث والذي يعد سابقة في تاريخ البترا ليس له علاقة بزوار البترا وان جميع السياح أمنيين ولم يعلموا بالحدث لبعده عن موقع مركز المدينة الأثرية.

من جهتها، أكدت مصادر في سلطة إقليم البترا أن الحركة السياحة مستمره في المدينة الأثرية وتسير بشكل طبيعي.

واشارت المصادر ذاتها إلى أن أجهزة الأمنية في المدينة لازالت تواصل تحرياتها وتحقيقاتها للكشف عن مرتكب الحادثة وتقديمه للجهات المختصة.