البترا: العربات الكهربائية تثبت جدواها الاقتصادية

البترا– اثبتت العربات الكهربائية التي تم اطلاقها، اخيرا، في مدينة البترا الاثرية كبديل لعربات الخيول جدوى مادية مرضية منذ اطلاقها، واسهمت برفع مستوى الخدمات السياحية، وفقا لرئيس جمعية الرواحل العاملة في البترا محمد العمرات.

وقال العمرات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن العربات الكهربائية التي ما تزال في فترتها التجريبية اثبتت جدواها من ناحية الكلفة والايراد منذ اطلاقها، اضافة الى نيلها اعجاب زوار المدينة حيث تم رصد ردود فعل مرضية حول العربات لافتا إلى انها ما تزال قيد التقييم والدراسة من النواحي التشغيلية ومن حيث جودة العربة نفسها.

واضاف ان السيارات الكهربائية ستسهم بتحسين دخل 353 راحلة عاملة في البترا يستفيد منها 2300 أسرة بما يقارب 11500 فرد من أبناء المجتمع المحلي في اللواء، مثمناً المكرمة الملكية بدعم المدينة بعشرة سيارات كهربائية لتحسين الخدمة المقدمة للزوار.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إن استخدام العربات الكهربائية، بدلا من عربات الخيول لنقل السياح في سيق البترا الأثرية، سيسهم برفع مستوى الخدمات السياحية، خصوصا وأن هذه السيارات تتلاءم مع طبيعة المنطقة، وتحافظ على البيئة.

وأضاف أن إطلاق السيارات الكهربائية جاء ضمن خطة متكاملة للنقل في المنطقة، وستشكل إضافة نوعية لتجربة الزائر المحلي والأجنبي للمنطقة، إلى جانب ما توفره لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من تسهيلات لزيارة المدينة الوردية والاطلاع على مرافقها بكل يسر وسهولة.

وتحدث السائح الألماني كيفين آرثر عن رحلته للمدينة خلال السيارة الكهربائية، قائلا إنها عملت على إتمام رحلتهم والاستمتاع بمعالم المدينة الوردية بكل راحة وسهولة ووقت أسرع.

وكانت السلطة استلمت عشر سيارات كهربائية بتوجيهات ملكية سامية، ومن خلال المبادرات الملكية، ليصبح العدد الإجمالي 20 سيارة، لتطوير منظومة قطاع النقل والسياحة داخل المواقع الأثرية لمدينة البترا.

— (بترا)