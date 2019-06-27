البترا: الكشف عن دراسات “جيوفيزيائية” للمواقع الأثرية

حسين كريشان

البترا- كشفت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن إجراء دراسات جيوفيزيائية تقوم بها حالياً بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في محمية البترا الأثرية.

وبحسب رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات فإن الفريق الجيوفيزيائي التابع لوزارة الطاقة يقوم بتطبيق دراسات جيوفيزيائية ثلاثية الأبعاد أمام ساحة الخزنة بالتزامن مع دراسات الرادار الأرضي GPR.

وأشار الفرجات إلى أن هذه الدراسات تطبق لأول مرة في الأردن بالإضافة إلى عدة طرق دراسية أخرى تهدف إلى التعرف على طبيعة المنطقة الأثرية وحساسيتها بشكل أكبر وبما يسهل طبيعة الدراسات والكشوفات الأثرية في البترا.

ولفت إلى أن هذه الدراسات جاءت ضمن توجهات سلطة اقليم البترا للمحافظة على الموقع الأثري وتوثيقه بأحدث الطرق العلمية لتحديد عمق صخر الأساس وسماكة الرسوبيات وتحديد أية معالم أثرية من جدران وأعمدة مدفونة في المنطقة.

يشار إلى أن موقع الدراسات يمتد من منطقة الخزنة إلى المدرج الروماني، حيث يقوم فريق المسح الميداني من قسم الدراسات الجيوفيزيائية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقسم الدراسات الأثرية في سلطة إقليم البترا بعمل مسح جيوفيزيائي في محمية البترا الأثرية.