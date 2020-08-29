“البترا” تحقق المرتبة الأولى أردنيا في تصنيف “يو ملتيرانك” وتحرز اعتمادات عالمية

عمان – حققت جامعة البترا المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية في تصنيف “يو ملتيرانك” U-Multirank الخاص بمعايير التعلم والتعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة، والبعد العالمي، والتشبيك الإقليمي، وحققت الجامعة المستوى “A 11” بتقدير جيد جدا.

كما حققت جامعة البترا مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات بالإضافة إلى حصولها على عدد من الاعتمادات العالمية لبرامجها الدراسية وكلياتها، حيث أحرزت الجامعة المركز الثاني على مستوى الأردن و(802) على مستوى العالم في تصنيف “Round University Rank” الخاص بمجالات التعليم، والبحث العلمي، والتنوع العالمي، والاستدامة الاقتصادية.

كما حققت الجامعة الترتيب الثالث على مستوى الأردن في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات والمرتبة (400 – 600) على مستوى العالم والذي يعكس تقدم الجامعة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتعلقة بجودة التعليم والصحة الجيدة والرفاهية، والشراكات من أجل الأهداف، والعمل لأجل المناخ، والمياه.

وحققت جامعة البترا المركز الرابع على مستوى الجامعات الخاصة والثاني عشر على مستوى الجامعات الأردنية، في تصنيف “كيو إس” QS للمنطقة العربية كما جاءت بين (101- 110) جامعات على مستوى المنطقة العربية.

واعتمد تصنيف “كيو اس” على معايير متعددة أهمها السمعة الأكاديمية، وأعضاء الهيئة التدريسية والأبحاث ومعدل النشر والاستشهادات، والسمعة التوظيفية التي تعكس جاهزية وكفاءة خريجي الجامعة لسوق العمل.

وحققت الجامعة المرتبة الرابعة في تصنيف الجامعات الخضراء “غرين متركس”Green Metrics على مستوى الأردن والمرتبة (251) على مستوى العالم، في مجال استدامة البيئة الجامعية الخضراء.