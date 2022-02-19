البترا: تساقط الثلوج في الراجف ودلاغه يتسبب باغلاق الطرق

حسين كريشان

معان – تشهد مناطق في الراجف والرصيف ودلاغه في لواء البترا تساقطا كثيفا للثلوج، ما ادى الى اغلاق بعض الطرق الرئيسية فيها.

وتشهد مناطق في راس النقب والشوبك وتحديدا في منطقة الهيشه تساقطا للثلوج والسير على هذه الطرق بحذر شديدا.

فيما تشهد مختلف غالبية مناطق ومدن محافظة معان تساقطا غزيرا للامطار وتشكل السيول الجارفه في بعض المناطق .

واكد رئيس سلطة اقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، ان كوادر واليات السلطة متواجده في الميدان منذ بدء المنخفض الجوي ، حيث ان العمل جاري حاليا على اعادة فتح الطرق التي اغلقتها الثلوج اولا باول .