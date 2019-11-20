البترا تستقبل السائح رقم مليون.. واحتفالية رسمية بالمناسبة

عمان- الغد- سجلت مدينة البترا الأثرية اليوم الأربعاء، التذكرة رقم مليون للعام الحالي، فيما تستعد المدينة لإقامة احتفالية كرنفالية رسمية بهذه المناسبة.

وشهدت البترا، التي تعد من عجائب الدنيا، أمس نشاطا سياحيا غير مسبوق، بعد توافد آلاف السياح الأجانب لمشاهدة آثارها النفيسة.

وقال رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سياح المدينة خلال العام الحالي حاجز المليون و200 ألف سائح، وذلك بحسب الحجوزات لدى الفنادق ومكاتب السياحة والسفر، لتسجل المدينة الوردية رقماً قياسياً في أعداد زوارها لأول مرة في تاريخها.

وأضاف الفرجات، أن السلطة أنهت استعداداتها للاحتفال الكرنفالي يوم غد الخميس، مبينا أن الجهود التشاركية بين كافة الجهات الرسمية والخاصة وأبناء المجتمع المحلي تضافرت في تحقيق زيادة الطلب على المدينة الأثرية، كمقصد سياحي عالمي.