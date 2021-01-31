البترا تضيء معلم الخزنة إحتفاءً بعيد الملك

حسين كريشان

البترا- أضيئت مدينة البترا الأثرية، ممثلة بمعلم الخزنة بالشموع احتفاءً بعيد ميلاد قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

وقال رئيس إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، انه تم إضاءة خزنة البترا مساء السبت بالشموع بهذه المناسبة، تعبيرا عن اعتزاز المدينة الوردية بالقيادة الهاشمية المظفرة.

وأضاف أن المدينة قد حققت في عهد جلالته الكثير من الانجازات الهامة، التي جعلت منها وجهة سياحية ولها مكانة علي خارطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن الدعم الملكي المتواصل للبترا وجهود جلالة الملك في تقديم البترا ورعايتها محلياً وتسويقها عالمياً ، حيث اعطى جلالته رعايته التامة لها منذ توليه سلطاته الدستورية.

وتعمل سلطة إقليم البترا على إضاءة خزنة المدينة في العديد من المناسبات الوطنية، وحملت إضاءة المعلم هذه المرة هاشتاق #59.