“البترا” تعلن المدارس الفائزة بمهرجان الفنون الفلكلورية



عمان – أعلنت جامعة البترا أسماء المدارس والطلبة الفائزين في مهرجان جامعة البترا الخامس عشر للتراث العربي والفنون الفلكلورية للمدارس الثانوية الذي أقامته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة هذا العام تحت شعار الوطن في القلب وأقيم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في محاور المسابقة الثلاث والتي تضمنت أفضل لوحة تراثية وأفضل غناء وعزف تراثي وأفضل زي تراثي. وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مروان المولا ” لاحظنا في الدورات السابقة تنامي الوعي لدى المدارس المشاركة بأهمية هذا المهرجان، وبمفهوم التراث الشعبي والفلكلور.

وإذا كان رجال التربية والتعليم، ورموز الفكر في بلادنا وفي الوطن العربي مشغولين بالهوية الوطنية، والهوية القومية، فعليهم أن يعطوا التراث الشعبي ومكوناته اهتماماً خاصّاً، وعليهم أن يوجهوا أبناءنا في المدارس إلى العناية بعناصر الهوية الوطنية والقومية، على مستوى الغناء الشعبي، والأزياء العشبية، والرقص الشعبي الجماعي والتعبيري، والموسيقى الشعبية أيضا، وغير ذلك. وأضاف قائلا انه في زمن الهويات الضيقة، والهويات القاتلة، التي تعاني منها عدة أقطار عربية الآن، نحن بحاجة إلى التركيز على الهوية الحقيقية، ذات الإطار الأوسع والأشمل، التي تجمع ولا تفرق، وتؤكد على القواسم المشتركة بين أفراد الوطن”.

وذكر عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الدكتور فتحي الفاعوري أن عدد المدارس المشاركة في المهرجان هذا العام بلغ 39 مدرسة وأكد على ان إقامة هذا النشاط السنوي هو من اجل زيادة أواصر التعاون مع وزارة التربية والتعليم وهو تقديرا من الجامعة للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية مقدما شكره الكبير للاستجابة السريعة من وزارة التربية والتعليم على المشاركة في هذا المهرجان.