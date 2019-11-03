البترا تقترب من المليون سائح لأول مرة في تاريخ سياحتها

لواء البترا- قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إن عدد زوار مدينة البترا من المتوقع أن يتجاوز حاجز المليون سائح مع نهاية شهر تشرين الثاني الحالي وذلك بحسب الحجوزات لدى الفنادق ومكاتب السياحة والسفر لتسجل المدينة الوردية رقماً قياسياً لأول مرة في أعداد زوارها.

واكد الفرجات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الجهود التشاركية بين الجهات الرسمية والخاصة وأبناء المجتمع المحلي من أسباب زيادة الطلب على مدينة البترا الأثرية كمقصد سياحي عالمي، لافتا الى الزيادة الواضحة لسياحة البواخر وسياحة الطيران المتدني التكاليف.

واضاف، ان الحركة السياحية النشطة التي تشهدها البترا ساهمت في تحسين وإنعاش واقع الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة وخلق فرص عمل في القطاع السياحي لأبناء المجتمع المحلي بشكل عام، حيث زاد عدد العاملين بشكل مباشر في قطاعات السياحة المختلفة عن ألفي شخص من أبناء المنطقة، يشكل القطاع الفندقي غالبيتها بنسبة تزيد عن 65 بالمائة.

وفيما يخص الغرف الفندقية بين الفرجات، أن عدد الغرف الفندقية تجاوز حاجز 3 آلاف غرفة في حين يتوقع ان يزيد عدد الغرف الفندقية بما لا يقل عن 509 غرف فندقية خلال العام القادم.

وكشف عن محادثات مع سلسلة فنادق عالمية للاستثمار في فندق مِن فئة الخمس نجوم بواقع 250 غرفة في الأشهر القليلة القادمة، في حين تم المباشرة في إعادة تأهيل فندق كراون بلازا المملوك للضمان الاجتماعي بعد اغلاق دام لعدة سنوات متوقعا ان يقوم باستقبال السياح قبل نهاية العام القادم.

من جهتها، أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن زيادة عدد زوار مدينة البترا الأثرية من الأجانب خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي بنسبة 48 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن السلطة، فقد زار البترا في شهر تشرين الأول 137789 زائرا منهم 125796 زائرا أجنبيا، وبلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 11438 زائرا، وزوار الرحلات الطلابية 555 زائرا.

وكانت البترا قد استقبلت في ذات الشهر من العام الماضي 96414 زائرا من مختلف الجنسيات منهم 85149 زائرا أجنبيا، في حين بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 1128 زائرا.

وبلغ عدد زوار البترا الكلي خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي 889372 زائرا من مختلف الجنسيات، مقارنة بـ 656828 زائرا العام الماضي، بنسبة ارتفاع 35 بالمائة.

يشار إلى أن سلطة اقليم البترا ستطلق قريبا خطة تنفيذية تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات والارتقاء بالبترا كواجهة سياحية عالمية.-(بترا)