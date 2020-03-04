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“البترا” تنضم إلى عضوية اتحاد المنظمات البحثية الصناعية

منذ 3 ساعات
"البترا" تنضم إلى عضوية اتحاد المنظمات البحثية الصناعية

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عمان – انضمت جامعة البترا لعضوية الاتحاد العالمي للمنظمات البحثية الصناعية (WAITRO) الذي ترأسه سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وتلقت لجنة التبادل الأكاديمي في قسم الكيمياء بالجامعة رسالة الأمين العام للمنظمة وشهادة العضوية والتي تتيح لها إقامة شراكات علمية وتكنولوجية وابتكارية مع المنظمات الإقليمية الأعضاء، منها جامعات مرموقة كجامعة باث البريطانية والمعهد السويدي للأبحاث البيئية.
كما سيتمكن الباحثون في جامعة البترا من الانضمام إلى منصة WAITRO ومنصة الابتكار العالمية SAIRA والمشاركة في ورش العمل التي ترعاها WAITRO، والتقدم لجوائزها المختلفة.

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