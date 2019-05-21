“البترا”: تنفيذ حملات مكافحة الحشرات

حسين كريشان

البترا – نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، عمليات رش مكثفة لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة في اللواء.

وقالت مفوض تنمية المجتمع المحلي والبيئة الدكتورة مرام الفريحات، إن كوادر عمل السلطة مستمرة بعملية مكافحة الحشرات، بجميع انواعها عن طريق استخدام مبيدات الصحة العامة الصديقة للبيئة، وذات الأثر غير المتبقي طويلاً للمحافظة على السلامة العامة.

وأضافت الفريحات، أنه يتم توزيع عملية المكافحة باستخدام عدة طرق منها اجهزة الرش متناهية الصغر “ulv” والرش الضبابي للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، وكذلك استخدام الرش السطحي بالمبيدات السائلة لرش حظائر الأغنام والأودية والمستنقعات والبؤر الساخنة، بالإضافة إلى رش حاويات القمامة. وأكدت، أنه تم أيضا، توزيع برامج الرش على جميع الأحياء في التجمعات السكانية الستة داخل حدود إقليم البترا، ويتم التعامل مع الشكاوى التي ترد للسلطة عن طريق الهاتف ومواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالسلطة، وسوف تستمر الحملة طيلة فصل الصيف.

وشارك بحملات رش المبيدات الحشرية، حوالي 25 موظفا من كوادر عمل السلطة و8 آليات موزعة على مختلف مناطق اللواء، والتي تعمل بشكل يومي ومستمر، وكانت السلطة قد استقبلت أكثر من 100 ملاحظة وشكوى، حيث تمت معالجتها من قبل البلدية.