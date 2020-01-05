البترا تُنهي عام 2019 بمليون و135 ألفا زائر

حسين كريشان

البترا- شهدت مدينة البترا الأثرية خلال العام الماضي 2019 نشاطاً سياحياً غير مسبوق في عدد زوارها، وأنهت ذات العام برقم قياسي، إذ بلغ عدد زوارها مليون و135 ألفا و300 زائر من جميع الجنسيات، وبنسبة زيادة عن عام 2018 بلغت 37 بالمئة، وفقا لرئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات.

وأضاف الفرجات لـ(بترا) اليوم الأحد أن الإحصائية الصادرة عن سلطة الإقليم تشير بأن عدد الأجانب بلغ مليون و553 زائرا، بينما كان عدد الأردنيين والعرب 129144 زائرا، والرحلات الطلابية 5603 زوار، لتبلغ نسبة الزيادة في عدد الأجانب 49 بالمئة.

وبين أن شهر كانون الأول من العام الماضي كان الأفضل مقارنة مع الفترة ذاتها منذ بداية السجلات السياحية في البترا، إذ بلغ عدد الزوار فيه 92530 زائرا من جميع الجنسيات، وبالمقارنة مع كانون الأول من عام 2018 والذي بلغ فيه عدد الزوار 70318 زائرا، فإن نسبة التحسن بلغت 32 بالمئة، ما يعد مؤشرا قويا لزيادة أعداد الزوار في العام الحالي 2020.

وأشارت الإحصائية إلى أن شهر تشرين الثاني من عام 2019 كان الأفضل في تاريخ سياحة البترا، حيث بلغ فيه عدد زوار المدينة الوردية 152576 زائرا من جميع الجنسيات، موضحة أن عدد زوار البترا منذ عام 1995 وحتى عام 2019 بلغ 12 مليونا و560 ألفا و971 زائرا من جميع الجنسيات؛ منهم مليون و964 ألفا و252 زائرا في العامين الماضيين، لتصل نسبة زوار هذه الفترة نحو 16 بالمئة من إجمالي عدد الزوار.

كما بلغت نسبة زيادة أعداد الزوار خلال العامين الماضيين مقارنة مع الفترة من 1995 وحتى 2017 حوالي 67 بالمئة، حيث بلغ إجمالي عدد السياح للفترة ذاتها عشرة ملايين و596 ألفا و719 زائرا.

و أكد الفرجات أن السلطة تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات السياحية وتحسين البنية التحتية، وتنظيم حركة الزوار في الموقع الأثري، بما يحافظ على خصوصية الموقع بالدرجة الأولى، وإيجاد تنمية مستدامة موازية لمجمل العملية السياحية وفي قطاعات مختلفة، وصولا إلى مرحلة صناعة السياحة بامتياز، وإعادة هندسة العملية السياحية بمختلف مكوناتها بطرق حديثة.

وأضاف أنه تم انقاق نحو 11 مليون دينار خلال العامين الماضيين على أعمال البنية التحتية، وشملت إعادة تأهيل الشوارع في الإقليم، واستخدام الخلطات الإسفلتية والجدران الاستنادية والإنارة والنظافة وأعمال الصرف الصحي وغيرها، مبينا أن السلطة تمكنت من إطفاء جميع الديون السابقة المترتبة عليها والبالغة 10 مليون دينار.

وأكد أن بقايا قيمة المطالبات المالية المترتبة على العطاءات الممولة يتم تسديدها ذاتيا من إيرادات السلطة، وأن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في المنطقة، مضيفا أنه تم دمج 83 سيدة من المجتمع المحلي بالقطاع السياحي، وتوفير منح دراسية بلغت 240 ألف دينار حتى بداية عام 2019.

وقال الفرجات أن سلطة إقليم البترا أطلقت خطة إدارة المحمية الأثرية المتكاملة نهاية العام الماضي، وتزامنت مع استقبال البترا للسائح المليون، مضيفا أن السلطة تلتزم بتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة بالتعاون مع أصحاب العلاقة، بما في ذلك المجتمع المحلي، وتعزيز تدابير حماية الموقع بطريقة تحميه للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن السلطة حازت خلال العام الماضي على امتيازات اسهمت بتخفيض ضريبتي الدخل والمبيعات، وقدمت إعفاءات جمركية وإجراءات ميسرة بالتسجيل والترخيص للمستثمرين في البترا لتشجيع وجذب الاستثمار إلى المنطقة.