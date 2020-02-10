البترا: حركة سياحية إعتيادية ومواصلة العمل لفتح طرق مغلقة جراء الثلوج- صور

حسين كريشان

البترا– ماتزال فرق وكوادر اقليم البترا تواصل عملها وتقوم باعادة فتح بعض الطرق الرئيسية والفرعية المغلقة أمام حركة السير، نتيجة تراكم الثلوج التي شهدتها مناطق لواء البترا خلال اليومين الماضيين اثر تساقط كثيف للثلوج أدى إلى إغلاقات في الطرق ، فيما تشهد المدينة الوردية حركة سياحية نشطة واعتيادية.

من جهته ، قال رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات أن كوادر عمل السلطة وآلياتها كانت متواجده في الميدان فور بدء تساقط الثلوج في اقليم البترا بكافة تجمعاته وقد عملت على فتح الطرق وتأمينها للمواطنين وزوار المدينة الوردية.

وأضاف الفرجات أن مركز زوار البترا يقوم باستقبال زوار المدينة الوردية بشكل طبيعي منذ الساعة السادسة صباحاً وأن المدينة تشهد حركة سياحية طبيعية وإعتيادية.

وأشار أن طواقم محمية البترا الأثرية على اهبة الاستعداد منذ ساعات الصباح الباكر وبالتنسيق مع كوادر مركز الزوار والجوالة داخل المحمية لضمان سلامة زوار البترا.