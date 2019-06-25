البترا: وضع التصاميم النهائية لإقامة منتجع سياحي بيئي في متنزه الهيشة

حسين كريشان

البترا- كشف نائب رئيس سلطة إقليم البترا المهندس عبدالمنعم أبو هلالة، أن السلطة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بطرح عطاء اعداد الدراسات الفنية والبيئية والتصاميم الهندسية والمعمارية اللازمة له لاستثمار منطقة متنزه الهيشة بالشكل الأمثل وبما يضمن استدامة حماية الاشجار الاصيلة والحفاظ على بيئة صحية مستدامة وانشاء متنزهات للمواطنين ضمن أعلى مواصفات.

وأشار أبو هلالة خلال لقائه وفدا من المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، للاطلاع على إجراءات السلامة والآمان في موقع متنزة الهيشة الذي سيباشر العمل به خلال الفترة المقبلة، الى ان السلطة تولي جانب حماية الغطاء النباتي لا سيما الحرجية منها العناية القصوى وخصوصا الاشجار الاصيلة في المنطقة والحفاظ على بيئة صحية مستدامة وتوفير أعلى درجات السلامة العامة في المنطقة من خلال التعاون مع جهاز الدفاع المدني.

من جهته، اكد مدير دفاع مدني معان العقيد سالم الصرايرة أن المديرية تهدف إلى توفير أعلى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمحافظة على منطقة المتنزة الذي سيتم إنشاؤه قريباً.

وأشار الصرايرة إلى أن المديرية وضعت بعض التوصيات التي تساهم في توفير السلامة العامة للمتنزهين في متنزه الهيشة تضمنت توفير خزانات مياه أرضية لإستخدامها في حال حدوث حريق في المنطقة ما يسهل عمل كوادر الدفاع المدني في المنطقة بالإضافة إلى توفير مداخل ومخارج كافية لخدمة المنطقة بالشكل المناسب.

بدوره، قال مدير مشروع متنزه الهيشة المهندس جعفر الهلالات أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 276 دونما لانشاء مشروع تطوير مناطق تنزه مستدامة وسياحة بيئية محلية في غابات الهيشة، ومن المتوقع أن تكون المتنزهات جاهزة لاستقبال المواطنين خلال العام المقبل.