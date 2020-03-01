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البترا: 10 % ارتفاع عدد الزوار الأجانب في شباط

منذ 37 دقيقة

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لواء البترا- ارتفع عدد الزوار الأجانب لمدينة البترا الأثرية، خلال شهر شباط الماضي حوالي 10 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات .
وقال الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد أن عدد زوار الشهر الماضي بلغ 81406 زائرين من جميع الجنسيات منهم 74843 زائرا أجنبيا، و6486 أردنيا وعربيا، بينما بلغت الرحلات الطلابية 77 زائرا.
وبين أن المدينة الوردية استقبلت خلال شهر شباط العام الماضي 74413 زائرا منهم 68087 زائرا أجنبيا و6291 زائرا أردنيا وعربيا و35 زائرا من الرحلات الطلابية لتشكل نسبة الزيادة الإجمالية عن العام الماضي حوالي 9 بالمئة .
واشار الى أنه رغم تأثير فيروس كورونا على السياحة العالمية، إلا أن مدينة البترا شهدت زيادة في أعداد السياح، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع التحديات بالطرق المثلى.-(بترا)

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