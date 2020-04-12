البترا: 7 أشخاص قيد الحجر الصحي نتائجهم سلبية

لواء البترا– أكد مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله في البترا، الدكتور محمد النوافلة، أن 7 أشخاص أنهوا مدة الحجر الصحي في البترا للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كوفيد 19، مؤكدا أن جميع نتائج فحوصاتهم جاءت سلبية، وسيتم إخراجهم من الحجر ضمن الإجراءات المتبعة.

وأضاف الدكتور النوافلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن 7 أشخاص يتواجدون الآن ضمن الحجر الصحي في البترا، وسيتم إخلاء شخصين منهم اليوم الأحد؛ لإنهائهم مدة الحجر (أسبوعان)، وسيستكملان الحجر في منازلهم لأسبوعين آخرين وبتعهدات رسمية، فيما سيتم إخلاء باقي الأشخاص بعد يومين واستكمال حجرهم في المنازل لمدة أسبوعين وبتعهدات رسمية.

وأضاف أن سائحة فرنسية من أصل 7 أشخاص تم الحجر عليهم قبل أيام؛ استكملت 17 يوما في الحجر الصحي، وجاءت نتيجة فحصها سلبية، وسيتم التواصل مع السفارة الفرنسية بعمان لتسليمها وفق الشروط والضمانات المعتمدة.

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