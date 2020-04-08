تبرع إضافي من البترول لصندوق همة وطن قدره 2 مليون دينار

عمان- أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن تبرع إضافي لصندوق “همة وطن” بمبلغ مليوني دينار لصندوق “همة وطن” بواقع 5ر1 مليون عن شركة المصفاة, ونصف مليون دينار عن شركة تسويق المنتجات البترولية (جوبترول) المملوكة بالكامل لشركة المصفاة.

ويضاف هذا المبلغ إلى مبلغ 200 ألف دينار كانت تبرعت به الشركة سابقاً لدعم جهود الرعاية الصحية في المملكة ومنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المساهمة من شركة مصفاة البترول الأردنية حرصاً منها على المساهمة في التكافل المجتمعي في ظل أزمة ‘كورونا’، وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، ان المساهمة في الصندوق واجب وطني لمساندة كافة الفئات المستهدفة من إنشاء الصندوق، مؤكدة ان الحكومة والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد يساند أحدهما الآخر في هذه الظروف حتى يتمكن الاردن من تخطي هذه الأزمة بدعم وإسناد وتوجيه من القيادة الرشيدة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

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