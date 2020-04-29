أخبار دوليةاقتصاد

“البترول الأميركي” يعلن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 10 ملايين برميل

منذ 49 دقيقة
منشأة نفط أميركية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن– أعلن معهد البترول الأميركي، مساء أمس الثلاثاء، في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 98ر9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقترب من التوقعات عند 8ر9 مليون برميل.
وأوضحت البيانات انخفاض مخزون البنزين 1ر1 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 5ر5 مليون برميل.
يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة التي تؤثر بشكل كبير في أسعار الخام عالميا.
بترا

مقالات ذات صلة

“حماية المستهلك” تدعو للتكافل لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

منذ ساعة واحدة
كورونا ايطاليا

فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى “بي بي بي سالب”

منذ ساعة واحدة

فرنسا وإسبانيا تستعدان لرفع تدريجي حذر للإغلاق لتفادي انهيار الاقتصا

منذ ساعة واحدة

الفاو: كورونا سيزيد الجوع والفقر في أميركا اللاتينية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock