“البترول الأميركي” يعلن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 10 ملايين برميل

واشنطن– أعلن معهد البترول الأميركي، مساء أمس الثلاثاء، في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 98ر9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقترب من التوقعات عند 8ر9 مليون برميل.

وأوضحت البيانات انخفاض مخزون البنزين 1ر1 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 5ر5 مليون برميل.

يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة التي تؤثر بشكل كبير في أسعار الخام عالميا.

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