البتكوين تهبط لأدنى مستوى في عامين

تراجع سوق العملات الرقمية خلال تعاملات الخميس مع تزايد القلق حيال وضع تلك الأصول خصوصاً بعد أن توصلت أكبر بورصتين للعملات المشفرة بالعالم إلى اتفاقية اندماج لإصلاح أحدث «أزمة سيولة».

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت عملة البتكوين بنسبة 15% عند 15.9 ألف دولار مسجلاً بذلك أدنى مستوى في عامين تقريباً بحلول الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت إمارة دبي، بحسب بيانات منصة «كوين ماركت كاب».

وفي الساعة ذاتها، تراجعت عملة الإيثريوم -ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية- بنسبة 18.4% إلى 1.1 دولار، وهبطت عملة ريبل 18.4% إلى 33.4 سنت.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسبة 11.6% إلى 793.92 مليار دولار من 898.78 مليار دولار.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلًا عن مصادر، أن المسؤولين في “بينانس” وجدوا فجوة بقيمة قد تتجاوز 6 مليارات دولار بين الالتزامات والأصول لمنصة “إف تي إكس”، ما قد يدفع الشركة للانسحاب من صفقة الاستحواذ المحتملة.

وكان الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة “بينانس” قد أعلن مؤخراً، توقيع اتفاق غير ملزم لشراء “إف تي إكس”، بعد أن عانت الأخيرة من أزمة سيولة وعمليات سحب قوية.

ويخشى المستثمرون من انتشار عدوى أزمة السيولة من منصة “إف تي إكس” إلى باقي صناعة العملات المشفرة.