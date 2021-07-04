البت بـ35 شكوى.. تفاصيل مفاوضات الفيصلي والسيفي.. عقل يصطاد “القرش”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“أوضاع اللاعبين” تبت في 35 شكوى

علمت “الغد” أن لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، بتت في جلستها الأخيرة بـ35 قضية وشكوى مقدمة من لاعبين ومدربين محليين.

ووفق المعلومات فإن اللجنة أصدرت أحكامها لصالح 35 لاعبا ومدربا، بانتظار البدء خلال اليومين المقبلين، بإرسال هذه الأحكام للاعبين والمدربين المعنيين.

المعلومات تفيد أن اللجنة بحثت الشكوى التي سبق وأن رفعها المدرب الراحل راتب العوضات ضد نادي البقعة، حيث طلبت اللجنة تأجيل البت بالقضية حتى الجلسة المقبلة، بعد أن احتاجت لوقت إضافي للتأكد من بعض التفاصيل.

تفاصيل مفاوضات الفيصلي مع السيفي

علمت “الغد” أن الأيام القليلة الماضية، شهدت مفاوضات بين ممثل عن النادي الفيصلي، والمهاجم التونسي هشام السيفي، للعودة للعب في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

ووفق المعلومات فإن المفاوضات، شهدت اتفاقا على التفاصيل المالية ومدة العقد، فيما كان العائق يتمثل في آلية دفع المستحقات المالية ومقدم العقد.المعلومات التي حصلت عليها “الغد”، تفيد بتجدد المفاوضات بين الطرفين، أملا في تذليل العقبة التي تقف حتى الآن عائقا أمام التوصل لاتفاق نهائي.

ويشترط السيفي آلية دفع معينة للتوقيع مجددا للفيصلي، بعد أن تأخر النادي في سداد مستحقاته، اثناء احترافه في الفريق قبل حوالي موسمين.

يشار إلى أن السيفي الذي احترف في فريق الوحدات الموسم الماضي، رفع قضية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن ينجح في الحصول على حكم يقضي بإلزام الوحدات بدفع 56 ألف دولار.

حاتم عقل يصطاد سمكة قرش صغيرة

اصطاد نجم الكرة الأردنية السابق والمدرب الحالي حاتم عقل يوم أمس الأحد، سمكة قرش صغيرة، اثناء رحلة صيد في خليج العقبة برفقة اصدقاء له.

عقل وخلال رحلة الصيد، طلب أن يجرب حظه في اصطياد الأسماك، حيث نجح في هذه التجربة بشكل نسبي.

المفاجأة خلال الرحلة، كانت باصطياد سمكة قرش صغيرة، وهو الأمر الذي فاجأ الصيادين.

يشار إلى أن عقل يقيم حاليا في العقبة، حيث يعمل مدربا في إحدى الأكاديميات هناك، بعد أن اغلقت جميع الأبواب في وجهه للعمل في اتحاد الكرة أو الأندية المحلية، رغم حصوله على دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول.

الوحدات يطالب بحكام من الخارج أمام الفيصلي

احتج نادي الوحدات، على أداء التحكيم في مباراته الأخيرة أمام الحسين إربد، في اللقاء الذي أنتهى بالتعادل دون أهداف، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم.

حاتم عقل يعرض سمكة قرش صغيرة اصطادها – (من المصدر)

وخاطب النادي اتحاد الكرة، للاحتجاج على التحكيم، وبالتالي المطالبة بحكام أجانب في المباراة أمام الفيصلي في دوري المحترفين التي تجرى يوم 21 الشهر الحالي، وهي المباراة المؤجلة من الدوري.

فيليب تروسييه يبهر المشاركين بدورة “البرو”

أبهر المدرب الفرنسي المعروف فيليب تروسييه، المشاركين في دورة التدريب الدولية المتقدمة “البرو” التي دخلت مرحلتها الأخيرة، وذلك خلال محاضرة وحلقة نقاشية عبر “الزووم” مع المشاركين في الدورة التي يشرف عليها الإماراتي عبدالله الحسن.

ونظم القائمون على الدورة، لقاء للمشاركين (النجوم) مع تروسييه، الذي يعرف بخبرته الطويلة في الكرتين الآسيوية والأفريقية.

وشهدت المحاضرة نقاشا مستفيضا، كشف عن خبرة تروسييه، واطلاعه على واقع الكرة الآسيوية، الأمر الذي أثار اعجاب المشاركين.

يشار إلى أن المرحلة الأخيرة من دورة “البرو”، انطلقت السبت الماضي بإشراف عبدالله الحسن ومساعديه صالح دغش وديان صالح.

يذكر أن تروسييه درب منتخب اليابان لكرة القدم من 1998 إلى 2002 وقادهم إلى الفوز بكأس آسيا 2000، وتحقيق المركز الثاني في كأس القارات 2001، والتأهل إلى الدور السادس عشر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2002، كما أصبح مدربا لمنتخب المغرب لكرة القدم بعد فشل الفريق في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2006.

بني ياسين سائحا في تركيا

يواصل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين، رحلته السياحية العائلية إلى تركيا، في ظل غياب الالتزامات الكروية، سواء في المنتخب أو النادي.

ويعتبر أنس حاليا لاعبا حرا غير ملتزم مع أي من الأندية، بعد انتهاء عقده مع فريق المرخية القطري الذي لعب انس في صفوفه الموسم الماضي.

بني ياسين وعقب عودته برفقة المنتخب الوطني من رحلتي الكويت وقطر الأخيرتين، بدأ رحلة سياحية برفقة زوجته إلى تركيا، مستثمرا غياب المنافسات، حيث وجد اللاعب الفرصة مواتية للقيام بهذه الرحلة الترفيهية، التي كان من الصعب إنجازها في الفترة الماضية، بسبب ظروف الاحتراف والمنتخب وجائحة كورونا.

ويتوقع أن يبدأ بني ياسين وفور عودته من تركيا، بالتفكير بشأن وجهته المقبلة، حيث يأمل بالحصول على فرصة احتراف خارجية جديدة، فيما سيكون العودة لدوري المحترفين الأردني خيارا أخيرا.

حداد على موعد مع فرحة اللقب

بات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد، المحترف في فريق القوة الجوية العراقي، على موعد مع الفرح اليوم، من خلال حسم لقب الدوري العراقي الممتاز.

ويلتقي فريق القوة الجوية فريق النفط اليوم، في مباراة يحتاج فيها القوة الجوية لتحقيق الفوز، للاحتفال رسميا باللقب.القوة الجوية الذي يتصدر الدوري حاليا برصيد 76 نقطة، بات قريبا جدا من حسم اللقب، حيث يحتاج لفوز واحد فقط في المباريات الأربع المتبقية، للاحتفال رسميا بالتتويج.

الصغير يكشف احترافية تعامل نادي الحدود

كشف المحترف الأردني في صفوف فريق الحدود العراقي لكرة القدم أحمد الصغير، احترافية النادي العراقي في التعامل مع المحترفين المحليين والأجانب، في مشهد تمنى اللاعب لو يتم نقله للأندية المحلية؟

وكان الصغير عاد إلى عمان قبل عدة أيام، منهيا عقده مع الحدود بسبب تعرضه لإصابة، رغم بقاء 5 مباريات للفريق في دوري المحترفين.

وقال الصغير في تصريح لـ”الغد”: التشخيص الطبي للإصابة التي تعرضت لها، كشف عن حاجتي للاحتجاب عن الفريق لحوالي شهر، ما دفعني لطلب العودة إلى عمان، في ظل صعوبة العودة للمباريات قبل انتهاء الدوري.

وأضاف: إدارة النادي قابلت طلبي بكل ترحاب، وأصرت على منحي كامل مستحقاتي دون نقص، حيث قامت بتسليمي جميع حقوقي المالية، قبل أن تقوم بحجز تذكرة طيران للعودة إلى عمان.وقال الصغير: إدارة نادي الحدود التي تتعامل باحترام وحب وود مع اللاعبين، حرصت على دفع كامل المستحقات، وابلغتني أيضا أن هناك مكافأة مالية ستصلني في حال ثبات الفريق بدوري المحترفين، وهو أمر يؤكد احترام النادي للاعبيه، والحرص أيضا على دفع كامل المستحقات وبالتالي الحفاظ على العلاقة قوية ومتينة بين الطرفين.

الرمثا يفتقد أبو هضيب أمام الوحدات

يفتقد فريق الرمثا لكرة القدم، لجهود نجم خط الوسط عامر أبو هضيب، بسبب نيله الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام الفيصلي.

ويسعى المدير الفني للرمثا بلال اللحام، لايجاد اللاعب البديل، استعدادا لهذه المباراة القوية والمهمة للفريقين.

العبابنة يقود الطرة وأبو هضيب مساعدا

باشر المدرب محمد العبابنة أول من أمس، قيادته لتدريبات فريق الطرة لكرة القدم، استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى.واختار العبابنة، نجم فريق الرمثا السابق موفق أبو هضيب للعمل معه مساعدا، أملا في قيادة الفريق للمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.ويعتبر العبابنة من المدربين أصحاب الخبرة، حيث سبق وأن درب في المنتخبات الوطنية، إلى جانب الإشراف على العديد من أندية الشمال.

اللحام يتراجع ويشرح للاعبيه الأخطاء

تراجع المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم بلال اللحام، عن الاستقالة التي سبق وأن تقدم بها، عقب الخسارة يوم الجمعة الماضي أمام فريق الفيصلي بدوري المحترفين.

المدرب الفرنسي تروسييه يلتقي المشاركين في “البرو” أمس – (من المصدر)

وجاء تراجع اللحام، بناء على ضغوطات مارستها اللجنة المؤقتة وعدد من الجماهير.

اللحام عاد وقاد تدريب يوم أمس، الذي شهد حضورا لمقتطفات من مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي، من أجل تصويب الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه خلال المباراة.

وحرص اللحام على تسليط الضوء على اخطاء تسببت في خسارة الفريق، خاصة في الجانب الدفاعي، وبالتالي تنبيه اللاعبين لمحاولة تجنب مثل هذه الهفوات في المباراة المقبلة أمام الوحدات وبقية الأندية.

وتسعى اللجنة المؤقتة في النادي، لانتشال الفريق من خيبة الأمل بعد الخسارة الأخيرة، وتهيئته للمباراة المقبلة أمام الوحدات.

أحد اللاعبين حاول تحفيز زملائه بالفريق بالقول: “خسارة الفريق أمام الفيصلي يمكن تعويضها، لأن نتائج المباريات المقبلة ليست محسومة”.

لماذا هرول الحكم الزواهرة؟

أثار حكم مباراة فريقي الحسين إربد والوحدات مراد الزواهرة، تساؤلات الكثيرين خاصة من مشجعي نادي الحسين، عندما هرول في الوقت بدل الضائع من المباراة، وقام بتمرير الكرة إلى لاعب الوحدات لتنفيذ الركلة الركنية.

وتساءل الجمهور عن سبب هذا التصرف، وفيما إذا كانت التعليمات تتيح للحكم فعل ذلك أم لا.”الغد” تابعت الموضوع، وحصلت على رد من أحد الأشخاص المقربين جدا من الزواهرة الذي قام بشرح الحالة وتبريرها.ووفق الرد فإن الزواهرة هرول إلى الكرة، لاخراجها من الملعب، بعد أن ذهب لاعب الوحدات للبحث عن كرة، ليتفاجأ عند وصوله إلى الكرة، أن لاعب الوحدات أيضا اتجه لنفس الكرة لاحضارها، فما كان منه إلا أن ركل الكرة نحو اللاعب بدلا من أن يركلها لخارج الملعب.

كواليس

• رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الوحدات الدكتور فهد البياري، حرص على لقاء لاعبي فريق كرة القدم في الملعب يوم أمس، لتحفيزهم على الانطلاق بشكل أفضل في المباريات المقبلة بالدوري.

• اتحاد كرة القدم، يتجه لترتيب جلسة مجلس الإدارة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة بعض الأمور والتفاصيل.

• إدارات أندية في الدرجة الأولى لكرة القدم، طلبت من الأجهزة الفنية، ضرورة تأخير انطلاق التدريبات، وذلك لتوفير مبالغ مالية في ظل الأزمة المالية التي تعيشها تلك الأندية… المعلومات تفيد أن مدربين أضطروا للاستجابة لطلب الإدارات، لكنهم أكدوا عدم مسؤوليتهم عن النتائج في حال لم تأت كما تشتهي الجماهير.

• حارس مرمى فريق الرمثا لكرة القدم مالك شلبية، عبر عن تقديره واحترامه لجمهور النادي الفيصلي الذي وصفه بالعريق والكبير.. حديث شلبية جاء تعليقا على قيام نفر من الجمهور بشتمه خلال المباراة الأخيرة للرمثا أمام الفيصلي.. شلبية أكد أنه على قناعه أن الأشخاص الذين شتموه لا يمثلون جمهور الفيصلي.

• أحد المدربين المحليين، سبق وأن رشح حسونة الشيخ للعمل مدربا مساعدا في المنتخب الوطني لكرة القدم… المدير الفني عدنان حمد طلب التمهل قبل حسم هوية المدرب المساعد… يشار إلى أن حمد غادر الأربعاء الماضي إلى قطر في إجازة لحوالي عشرة أيام، لترتيب أموره الخاصة، قبل العودة إلى عمان لمباشرة العمل.

• ثلاثي فريق الجزيرة لكرة القدم علي علوان وإبراهيم سعادة وعبدالله العطار، ما يزال مرشحا للاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة، في ظل تعدد العروض.