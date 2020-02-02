البحث الجنائي تحذر: لا وجود للدولار الأسود أو الأقل من سعر السوق

عمان- الغد- حذرت إدارة البحث الجنائي المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا للاحتيال باستخدام أسلوب الدولار الأسود أو الأقل من سعر السوق.

واكدت أن تجنب الوقوع فريسة لمحتالين يستخدمون هذا الأسلوب يأتي من خلال عدم تصديقهم أو التعامل معهم فلا يوجد ما يسمى بالدولار الأسود أو الأقل من سعر السوق.

وأكدت إدارة البحث الجنائي أنه وبالرغم من التحذيرات والتنبيهات المتواترة التي نشرت حول ذلك الأسلوب الاحتيالي القديم إلا انه ما زالت ترد للإدارة عديد القضايا التي يقع في ضحيتها مواطنون وتؤخذ أموالهم بذلك الأسلوب الاحتيالي .

وأشارت أن المحتالين الذين يدعون امتلاك الدولار الأسود أو الأقل من سعر السوق ويوهمون الضحية بالربح والثراء الفاحش السريع حيث يقومون بعرض عينات حقيقية تحوي مبالغ مالية حقيقية ليقوم الضحية بفحصها والتأكد من صحتها ليتبين لاحقا وعند شراء تلك الدولارات إما أن تكون عبارة عن أوراق بيضاء أو مزورة أو يقوم المحتال ومن معه بعد التأكد من حيازة الشخص للمبالغ المالية بتهديده بواسطة الأسلحة أو الاعتداء عليه بالضرب واخذ المبالغ المالية منه عنوة، وأما من يدعي امتلاكه للدولار الأسود فيقوم باستخدام مواد كيميائية لمعالجة أوراق سوداء وتحويلها لأوراق نقدية حقيقية ليقوم الضحية بفحصها والتأكد منها ليتفاجأ كذلك بعد شراء كمية من تلك الأوراق بأنها أوراق عادية أو مزيفة .

وأهابت إدارة البحث الجنائي المواطنين والمقيمين عدم تصديق مثل هؤلاء الأشخاص أو التعامل معهم لكي لا يقعوا ضحية لأساليبهم الاحتيالية المضللة واعتبار أي شخص يقوم بعرض دولارات بأقل من سعر السوق أو يدعي امتلاكه للدولار الأسود محتالاً والإبلاغ عنهم عبر مركز القيادة والسيطرة ٩١١ او مراجعة اقرب قسم للبحث الجنائي او مركز امني .