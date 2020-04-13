البحث الجنائي يكشف قضايا سرقات ويلقي القبض على المتورطين

عمما- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من القاء القبض على خمسة أشخاص من مرتكبي قضايا سرقات المنازل والمركبات والمحال التجارية في العاصمة بعد التحقيق وجمع المعلومات حولهم وتحديد أماكن تواجدهم.

وأضاف أن من بين المقبوض عليهم شخصاً من ذوي الأسبقيات والقيود الجرمية قام بسرقة محال تجارية وثلاث مركبات، وآخر قام بسرقة مركبة من منطقة سحاب، فيما تورط بقية الأشخاص بعدد من قضايا سرقة المنازل والمحال التجارية شرق العاصمة، هذا وستتم إحالة كافة المقبوض عليهم للقضاء.

واكد الناطق الاعلامي ان ادارة البحث الجنائي كثفت رقابتها الامنية على الاسواق والمحال التجارية من خلال نشر دوريات الية وراجلة في مختلف المواقع التجارية اضافة الى رقابتها على الاشخاص من معتادي ارتكاب جرائم السرقات ، لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال الظروف الحالية ومحاولة ممارسة نشاطاته الجرمية .