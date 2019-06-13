“البحرية الدولية” تصنف التدريب البحري الأردني بالقائمة البيضاء

أحمد الرواشدة

العقبة– صنفت المنظمة البحرية الدولية التدريب والتعليم البحري الاردني ضمن القائمة البيضاء وجددت للهيئة البحرية الاردنية الاعتماد الدولي الخاص بالتدريب والتعليم البحري لمدة خمسة سنوات.

وقال مدير عام الهيئة الكابتن صلاح ابو عفيفة ان الهيئة حصلت على الاعتماد الدولي خلال الاجتماع العام والتي شاركت فيه الاردن بمقر المنظمة الدولية في لندن وضمن اتفاقيات المنظمة البحرية العالمية لتصبح الشهادة البحرية الصادرة من الاردن معترف بها في جميع دول العالم، مؤكداً ان الاعتماد الدولي جاء بعد تقييم المنظمة البحرية العالمية لكافة الاجراءات المتعلقة بالتدريب والتأهيل والتعليم في الهيئة البحرية وكافة المعاهد المختصة بالتعليم البحري في المملكة، ضمن الرعاية والاهتمام من خلال توجيهات وزير النقل.

واشار ابو عفيفة ان التدريب والتعليم البحري في الاردن يطبق متطلبات وزارة التعليم العالي وزارة النقل ممثلــة بالهيئــة البحريـــة الأردنيـــة والالتزام بتطبيق تشريعات المنظمة البحرية العالمية IMO وخاصة قانون التعليم والتدريب البحري واصدار الشهادات STCW 78 وتعديلاته، مشيراً ان التعليم البحري في الاردن ذا جودة عالية خاصة في مجالات الملاحة والهندسة البحرية والموانئ والنقل البحري بما يتوافق مع أحكام الرؤيا والأعراف الجامعية والإتفاقيات الدولية وحسب الاتفاقية الدولية للتدريب البحري بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل في صناعة النقل البحري.