البحرية الملكية تنقذ عائلة غرق قاربها في خليج العقبة

أنقذت سرية المراقبات البحرية التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم السبت، عائلة مكونة من 6 أشخاص تعرضت للغرق أثناء جولة سياحية بقارب البدالة في خليج العقبة.

وفور تلقيها نداء الاستغاثة من قبل مركز العمليات البحري، تعاملت سرية المراقبات البحرية مع الحادث من خلال كوادرها المتخصصة المكوَّنة من زورق الإسعاف والإنقاذ، ودورية السلامة العامة، وتم إنقاذ الغرقى وإجراء الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وحالتهم الصحية مستقرة.

يُشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ واجبات خفر السواحل ضمن المياه الإقليمية عبر الدوريات المنتشرة، والمراقبة الساحلية إلى جانب دورها الرئيس في حماية الحدود البحرية الأردنية.