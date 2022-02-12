البحرين: إلحاق ضابط “إسرائيلي” يأتي ضمن “تحالف دولي”

أكدت البحرين، اليوم (السبت)، أن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في اطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي لتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: «تؤكد وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في اطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي».

وزارة الخارجية: إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في اطار ترتيبات متعلقة بتحالف دوليhttps://t.co/Url4GV1GXH — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) February 11, 2022

وأضافت الخارجية البحرينية، أن «التحالف يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الاقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة».