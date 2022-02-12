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البحرين: إلحاق ضابط “إسرائيلي” يأتي ضمن “تحالف دولي”

9:48 ص2022-02-12

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أكدت البحرين، اليوم (السبت)، أن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في اطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي لتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: «تؤكد وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في اطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي».

وأضافت الخارجية البحرينية، أن «التحالف يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الاقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة».

9:48 ص2022-02-12
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