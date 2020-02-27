البحرين: الإصابات الـ 33 بفيروس كورونا تتماثل للشفاء

المنامة- أكدت وزارة الصحة البحرينية أن جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، بحسب وكالة أنباء البحرين بنا.

وأشارت وزارة الصحة إلى “أن الحالات التي تم تسجيلها والبالغة 33 حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسنًا ملحوظًا وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية”.

ونوهت الوزارة بضرورة قيام جميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو إحدى الدول الموبوءة في الشهر الجاري الاتصال بشكل فوري على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص باعتبارهم مصدرا لنشر الفيروس لعائلاتهم والمجتمع، وشددت على ضرورة التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية.