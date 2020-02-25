البحرين: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عمان – أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في مملكة البحرين إلى 17 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مسؤولي الصحة البحرينية، أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لجميع المسافرين القادمين من الدول التي ينتشر فيها المرض فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الغرض.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات التسع الجديدة أكدت إصابتها بالفيروس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز العلاج بمنطقة السلمانية وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

ونوهت بأن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.-(بترا)