البحرين توقف رحلات الطيران القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان

المنامة – أعلنت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة انباء البحرين “بنا” عن شؤون الطيران المدني، انها تقوم وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس، وفي حال ظهور أي أعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.(بترا)