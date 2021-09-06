“البحر الأحمر السينمائي” يدعم لـ14 مشروعاً عربياً

يعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن 14 مشروعاً سينمائياً عربياً جديداً حصل على دعم صندوق البحر الأحمر للإنتاج أو لعمليات ما بعد الإنتاج وذلك ضمن دورته الأولى لموسم 2020 – 2021.

تم إطلاق صندوق البحر الأحمر لتوفير الدعم للمشاريع السينمائية عن طريق تقديم التمويل الذي تحتاجه، بهدف إنجاز هذه المشاريع وتحويلها إلى أعمال سينمائية تسافر إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم.

تعتبر هذه الدورة من التمويل محفّزاً تمهيدياً لصندوق البحر الأحمر الذي تم الإعلان عن انطلاقته في يونيو الماضي.

حيث استلم الصندوق أكثر من 650 طلباً لتطوير وإنتاج وإنجاز المشاريع، سيتم مراجعتها والإعلان عن المشاريع المختارة في ديسمبر المقبل.

كما تضم قائمة المشاريع التي تم الإعلان عنها أفلاماً روائية ووثائقية من 10 دول هي السعودية وفلسطين والأردن ولبنان ومصر والعراق وقطر والجزائر وتونس والمغرب.

بينما حقق اثنان من الأفلام نجاحاً دولياً، الأول للمخرج المرشح للأوسكار والفائز بجائزة كان للأفلام القصيرة إيلي داغر.

حيث عُرض فيمله ”البحر أمامكم“ ضمن تظاهرة نصف شهر المخرجين في يوليو الماضي.

بوستر فيلم البحر امامكم

فيما يستضيف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الشهر الجاري العرض العالمي الأول لفيلم ”فرحة“ من إخراج دارين سلام.

قائمة المشاريع

”فرحة“ إخراج دارين سلام (الأردن، السويد) ”البحر أمامكم“ إخراج إيلي داغر (فرنسا، لبنان، الولايات المتحدة، بلجيكا، قطر) ”قربان“ إخراج نجيب بلقاضي (تونس) ”خذوني إلى السينما“ إخراج الباقر جعفر (العراق، مصر) ”سولا“ إخراج صلاح أسعد (الجزائر) ”قوارير“ إخراج رغيد النهدي، نورة المولد، رُبى خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير (السعودية) ”أنطونيو طار“ إخراج الهادي ولاد محند (المغرب، فرنسا) ”استعادة“ إخراج رشيد مشهراوي (فلسطين) ”طريق 10“ إخراج عمر نعيم (السعودية) ”بسمة“ إخراج فاطمة البنوي (السعودية، مصر) ”أنا أرزة“ إخراج ميرا شعيب (لبنان) ”إنشالله ولد“ إخراج أمجد الرشيد (الأردن) ”المترجم العربي“ إخراج علي كريم (العراق، ألمانيا، قطر) ”الرياح أيضاً تغني“ هادي غندور (لبنان، تونس)

إلى ذلك، أكّد إدوارد واينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على ما تشهده السينما العربية من حضور عالمي.

حيث أضاف: ”تتمتع السينما العربية بمواهب مبدعة تروي قصصاً جديدة من وحي الثقافة والتراث العربي. لذا علينا مواصلة دعم المخرجين العرب طوال العام، وتزويدهم بما ينقصهم من تمويل أو إمكانيات للوصول إلى الجمهور.

والآن، نفخر عندما نرى أفلاماً عربية في مهرجان البندقية أو غيرها من المهرجانات الدولية، ولا شك بأن السنوات القادمة ستشهد المزيد من هذه الإنجازات.“

يّذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 – 15 ديسمبر 2021.