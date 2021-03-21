البحر الميت: إغلاق أماكن الترفيه لذوي الدخل المحدود يحد من السياحة العائلية

حابس العدوان

البحر الميت – أدى إغلاق العديد من اماكن الترفيه في منطقة البحر الميت، التي يمكن لذوي الدخل المحدود ارتيادها، الى تراجع كبير في الحركة السياحية على المنطقة، وخاصة السياحة العائلية.

ومن اهم اماكن الترفيه المغلقة باوامر الدفاع: متنزه الامير حسين ومدينة الالعاب المائية ومدينة الالعاب الترفيهية وشاطىء عمان السياحي، اضافة الى جميع المسابح.

وكان القطاع السياحي في منطقة الاغوار والبحر الميت بدأ بالتقاط انفاسه بعد عشرة شهور من الاغلاق والحظر الجزئي والشامل، لكن قرار فرض الحظر الشامل يوم الجمعة وتقليص ساعات الحركة خلال بقية ايام الاسبوع اعاد القطاع إلى سكة الخسائر.

وشهدت منطقة الاغوار بشكل عام والبحر الميت بشكل خاص، خلال شهري كانون الثاني ( يناير) وشباط (فبراير) من العام الجاري حركة سياحية نشطة انعشت امال المنتجعات بتعويض جزء من خسائر العام الماضي قبل ان تقرر الحكومة اعادة العمل بقرار الحظر الشامل.

ويؤكد عاملون في القطاع، ان ما زيد على

90 % من الحركة السياحية عادة ما تكون خلال ايام العطل وبالاخص يوم الجمعة الذي تجد فيه العائلات الانسب للتنزه والترفيه بعيدا عن اجواء العمل، موضحا ان قرار الحكومة بفرض الحظر الشامل قضى على آمال المنتجعات بانتعاش الحركة خلال ذروة الموسم السياحي الشتوي.

ويبين محمد النواجي، ان الحركة النشطة على مدى ثلاثة اسابيع لم تسعف القطاع الذي عاني حالة ركود غير مسبوقة خلال العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى ان السياحة الداخلية هي الوحيدة المتاحة حاليا بعد تراجع السياحة الخارجية إلى الصفر.

ويضيف ان الانتكاسة التي يعانيها القطاع السياحي حاليا ستنعكس سلبا على شريحة واسعة من العاملين في المنتجعات وأسرهم، مع انهاء خدمات المئات من العاملين واعتماد نهج العمل اليومي بديلا للعمل الشهري، موضحا ان مئات العاملين كانوا يعولون على الفترة الحالية للعودة للعمل في القطاع، الا ان الرياح لم تأت كما اشتهت سفنهم.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لجمعية اصدقاء البحر الميت زيد السوالقة، ان السياحة الداخلية عادة ما يقتصر نشاطها على عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية وفرض حظر شامل خلال هذه الفترة، سيفاقم من اوضاع المنتجعات المتردي اصلا خاصة تلك التي لا تعتمد على المبيت.

ويوضح ان القطاع السياحي في البحر الميت على وجه الخصوص تكبد خسائر كبيرة نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء جائحة كورونا إلى الان، مشيرا الى ان الضرر الاكبر سيقع على العاملين اذ ان الخسائر الثقيلة دفعت بالمنتجعات إلى تسريح عدد كبير منهم، والابقاء على اقل عدد لضمان التشغيل بحدوده الدنيا.

ويبين ان قرار الحظر الشامل خلال عطلة نهاية الاسبوع، اطاح بالجهود التي بذلتها المنتجعات للنهوض والعودة مجددا كاحد اهم القطاعات المولدة لفرص العمل في المنطقة، والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لدعم القطاع ومساعدته على تخطي المرحلة من خلال البرامج المدعومة كبرنامج “أردنا جنة”، لافتا إلى ان هذا القرار سيضاعف من أزمة القطاع وسيتسبب بخسائر كبيرة لمكوناته، لأن عطلة نهاية الاسبوع تعتبر الموسم الحقيقي لتوفير ادنى مقومات البقاء.

ويلفت زوار إلى ان اغلاق العديد من المنتجعات السياحية كمتنزه الامير حسين وعدد من المنتجعات السياحية الاخرى، التي يمكن لذوي الدخل المحدود ارتيادها، اسهم بتراجع الحركة بشكل كبير جدا خاصة السياحة العائلية.

ويوضح اصحاب مطاعم ان عطلة نهاية الاسبوع هي الوقت الوحيد المتاح للغالبية العظمى من الزوار من مختلف المحافظات لزيارة المنطقة، وفرض الحظر الشامل اسهم في تراجعها بشكل كبير مقارنة بالشهرين الماضيين، موضحين ان تراجع النشاط السياحي فاقم من اوضاعهم الاقتصادية وقدرتهم على الاستمرار في العمل في ظل الكلف المرتفعة.

ويؤكد رئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي، ان قرار الحظر الشامل يؤثر سلبيا على النشاط السياحي في المنطقة، قائلا” الا ان الحركة السياحية في البحر الميت لا تزال جيدة اذا ما قورنت بفنادق العاصمة والبتراء اذ ان نسب الأشغال في فنادق البحر الميت خلال الجمعة الماضية كانت

37 % والتي سبقتها وصلت إلى 50 ٪.

ويوضح ان المحدد الوحيد لزيادة النشاط السياحي او تراجعه هو الحالة الوبائية وارتفاع عدد الاصابات او تراجعها، املا ان يتحسن الوضع الوبائي لتعود الحياة إلى طبيعتها في منتجعات البحر الميت.