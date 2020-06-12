البحر الميت: الحركة السياحية عند أدنى مستوياتها

حابس العدوان

البحر الميت – في الوقت الذي اتمت فيه المنشآت السياحية استعداداتها لاستقبال الزوار واتخذت كافة الاجراءات الصحية الوقائية المطلوبة لا تزال الحركة السياحية في منطقة البحر الميت عند ادنى مستوياتها منذ ظهور وباء كورونا المستجد.

ويعزو معنيون عدم عودة النشاط السياحي الى المنطقة الى عدة اسباب اهمها عدم الاعلان رسميا عن فتح المنطقة بعد اغلاقها امام العامة واعتماد عدد من المنشآت الفندقية والسياحية كمناطق حجر صحي للعائدين من الخارج بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تدفع المتنزهين الى تاخير رحلتهم حتى ساعات المساء والليل.

وفيما لم تتخط الحركة حاجز 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في غالبية المنشآت العاملة تشهد منطقة الزارة / المياه الساخنة نشاطا ملحوظا يزداد خلال ساعات الليل وحتى الصباح مع انخفاض درجات الحرارة، في حين اسهم استمرار اغلاق متنزه الامير حسين الذي يعتبر من الحدائق العامة في تراجع الحركة السياحية الى منطقة البحر الميت والاغوار بشكل عام بحسب مديره المهندس سائد كريشان.

وويبين مدير عام شاطى عمان السياحي مهند الخضيري ان الحركة السياحية بعد اسبوع من الاعلان عن انهاء الحظر وعودة الحياة الى طبيعتها لم تصل الى 10% ، مبينا ان عدم الاعلان عن فتح المنطقة امام قاصدي السياحة بعد ان تم الاعن عن اغلاقها في وقت سابق اسهم في تراجع الحركة السياحية بشكل واضح.

ويضيف ان اعتماد المنطقة التي تعتبر من اهم المناطق السياحية في العالم منطقة حجر صحي سبب الخوف لدى السياح والمتنزهين علما ان بعض المنشآت الفندقية والسياحية رفضت ان تكون ضمن المنشأت المعتمدة كماطق حجر ، مشيرا الى ان جميع هذه المنشآت اضافة الى المنشآت التي لا تعمل بخدمة المبيت اتخدت كافة الاجراءات اللازمة والمطلوبة لاستقبال الزوار ضمن اجواء صحية .