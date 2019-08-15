البحر الميت بالعيد: 100 % نسبة إشغال المنتجعات

حابس العدوان

جسر الملك حسين -فيما شهدت منتجعات البحر الميت خلال عطلة العيد نسبة اشغال وصلت إلى حوالي 100 %، شهد جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بفلسطین ارتفاعا كبيرا بأعداد المغادرين والقادمين وصلت إلى حوالي 70 الف شخص.

واكد مصدر في ادارة امن الجسور ان الفترة التي امتدت من قبل العيد بيومين ولغاية امس، زاد عدد العابرين فيها يوميا على 14 ألف شخص يوميا، مشيرا إلى ان الحركة النشطة ما تزال مستمرة مع بدء عودة الحجاج من الديار المقدسة.

ولفت إلى ان جميع كوادر الإدارة والعاملين في مختلف المؤسسات عملوا بكل طاقتهم ولم يدخروا أي جهد لتسهيل عبور المسافرين عبر الجسر وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وشهدت متنزهات ومنتجعات البحر الميت حركة نشطة بدءا من ثاني ايام العيد، خاصة في تلك التي تعتمد نظام اليوم الواحد كمدينة الألعاب المائية (لاكويفا) ومنتجع شاطئ عمان السياحي ومتنزه الأمير حسين.

ويبين مدير عام منتجع شاطئ البحر الميت مهند الخضيري ان حركة الزوار خلال عطلة العيد كانت نشطة، موضحا ان الحركة بدأت بالارتفاع منذ اليوم الثاني للعيد وحتى الآن.

ويشير مدير متنزه الامير حسين المهندس سائد كريشان ان المتنزه شهد حركة متوسطة خلال ايام العيد، لافتا الى ان الحركة اقتصرت على ساعات الليل مع تدني درجات الحرارة.

ويبين مدير عام منتجع لاكويفا البحر الميت للألعاب المائية المهندس حسين فارس ان الحركة السياحية خلال ايام العيد كانت ممتازة، موضحا ان هذا النوع من السياحة فريد من نوعه في الأردن ومشوق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الامر الذي اسهم في زيادة اعداد الزوار.

ويلفت فارس الى ان برنامج “اردننا جنة ” اسهم بشكل كبير في زيادة اعداد السياح خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين وجدوا في البرنامج فرصة لزيارة المنتجع والاستمتاع بالالعاب المائية بأسعار مخفضة، مشيرا الى ان المنتجع قدم عروضا وخصومات خلال اول ايام العيد لتشجيع الزوار والسياح ما كان له اثر جيد في تنشيط الحركة السياحية.

ويؤكد عاملون في فنادق البحر الميت، ان غالبية المنتجعات شهدت اقبالا كبيرا خلال العطلة، اذ اقتربت نسب الاشغال من 100 % لترتفع بشكل كبير مقارنة مع فترة ما قبل العيد والتي وصلت فيها نسب الاشغال الى 30 %.

وبحسب مدير عام منتجع هوليدي، فإن المنتجع شهد حركة ممتازة اذ قاربت نسب الاشغال من 85 % خلال ايام العيد، مشيرا الى ان دعم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة للبرامج السياحية كبرنامج “اردننا جنة” كان له دور فاعل في ازدياد حركة الزوار.

من جانبه اكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ان برنامج “اردننا جنة” أنعش الحركة السياحية خلال عطلة العيد خاصة الى منطقة البحر التي كانت من المناطق الاكثر اقبالا من قبل السياح، مشيرا الى ان البرنامج شكل دفعة كبيرة للسياحة الداخلية نتيجة الدعم الذي يقدمه للسياح والذي يصل الى 40 %.