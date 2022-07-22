البحر الميت: شواطئ غير مؤهلة للتنزه

حابس العدوان



البحر الميت – فيما تفتقد شواطئ البحر الميت لمنتجع عام يخدم زواره ويوفر خدمات التنزه والسياحة بكلف رمزية، أصبح طريق الخدمات المحاذي لشارع البحر والشواطئ غير المخدومة، بدائل لآلاف المتنزهين الذين يقصدون المكان لقضاء أوقات جميلة خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع.

ففي مشهد يتكرر أسبوعيا، تعود الحياة للمنطقة عند ساعات ما قبل الغروب مع انخفاض درجات الحرارة، لتفترش الأسر الرصيف وتشعل نيرانها لتقضي ليلتها ضمن أجواء عائلية تنشر الفرح وترسم البسمة وتجدد حيويتهم قبل العودة لأسبوع من العمل.

يقول متنزهون “إن عدم وجود شواطئ عامة تناسب مداخيلهم يدفعهم الى افتراش رصيف طريق الخدمات رغم عدم توفر أي مقومات أو خدمات عامة”، مضيفين “أن المتنفس الوحيد الذي كان يوفر لهم أجواء مثالية وبأسعار مناسبة مغلق منذ عامين، في حين أن المشاريع السياحية الكبيرة لا تخدم إلا نسبة قليلة من الزوار والسياح ممن يستطيعون تحمل كلف دخولها”.

ويبين هاشم حسن أن معظم المتنزهين يفضلون قضاء عطلة نهاية الأسبوع على جوانب الطريق أو على الشواطئ غير المؤهلة لعدم قدرتهم على دخول المنتجعات الموجودة حاليا، موضحا أن غالبية المتنزهين يتوافدون كعائلات أو مجموعات، ما يجعل من كلف دخولهم أي منتجع أمرا صعبا للغاية.

ويشير الى أن المكان الوحيد الذي كان يوفر بيئة سياحية مناسبة لذوي الدخل المحدود هو شاطئ عمان السياحي الذي ما يزال مغلقا منذ أكثر من عامين، لافتا الى أن غياب المشاريع السياحية التي تستهدف الغالبية العظمى من السياحة الداخلية سيكون له آثار سلبية على المنطقة كأهم الوجهات السياحية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالنظافة.

ويقول محمد صالح “إن منطقة البحر الميت ينقصها شاطئ عام تتوفر فيه المقومات اللازمة لاستقطاب السياحة الداخلية، وخاصة من ذوي الدخل المحدود على غرار متنزه الأمير حسين”، لافتا الى أنه ورغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن المنطقة تشهد حركة نشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع تتوزع بين جوانب الطرق والشواطئ المفتوحة ومنطقة الزارة.

ويؤكد أن اعتياد المواطنين قضاء أيام العطل على جوانب الطرق والشواطئ المفتوحة تسبب بظهور مشاكل بيئية كثيرة في ظل عدم وجود حاويات لجمع القمامة وعدم وجود وحدات صحية، ناهيك عن وجود أشجار السلم المؤذية التي تحتاج لتقليم وتنظيف بشكل مستمر، لافتا الى أن المنطقة بحاجة ماسة لمزيد من الاهتمام والرعاية، وتوفير أماكن مخدومة لاستيعابهم.

ويرى عدد من المتنزهين أن متنزه الأمير حسين أوجد حلولا لبعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة من خلال توفيره الخدمات اللازمة كدورات مياه وأماكن مؤهلة للجلوس، إلا أن بعد المتنزه عن البحر يؤدي الى عزوف الكثير من السياح عن ارتياده والذهاب الى المناطق الشاطئية غير المؤهلة.

وينوه محمد العدوان الى ضرورة العمل على تأهيل منطقة الشارع الرئيس سواء بإدامة أعمال النظافة أو تقليم الأشجار لتمكين الزوار من الاستفادة منها، مشددا على ضرورة تأهيل شاطئ عام على البحر الميت يتيح لذوي الدخل المحدود قضاء أوقاتهم دون الحاجة لدفع مبالغ تفوق مقدرتهم المادية.

وبين الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت زيد سوالقة، أن الموسم السياحي المقبل، سيشهد تحديات كبيرة نتيجة عدم وجود أماكن مؤهلة لاستقبال الزوار والسياح، بخاصة في المنطقة الشاطئية، موضحا أن المنتجعات التي كانت توفر خدمات بأسعار مناسبة ما تزال مغلقة ولا يوجد بدائل إلى الآن ما دفع بالمتنزهين للإقبال على الشواطئ المفتوحة رغم خطورة ارتيادها لعدم وجود طرق معبدة أو عدم وجود أي خدمات تذكر.

ويؤكد أن متنزه الأمير حسين يعد نموذجا ومتنفسا وفر بيئة مناسبة وآمنة ونظيفة لذوي الدخل المحدود، إلا أن بعده عن شواطئ البحر يدفع بالمتنزهين الى قضاء أوقاتهم إما على الشواطئ المفتوحة أو جوانب الطرقات، ما يخلق مشكلة بيئية نتيجة تراكم النفايات، مضيفا أنه يجب التفكير جديا بتوفير مسابح كافية للتغلب على هذه المشكلة.

ويشير الى أن الجمعية تقوم على فترات بحملات نظافة للشواطئ المفتوحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس، مشددا على ضرورة تأهيل شاطئ عام بأسعار رمزية للمتنزهين، تتوافر فيه المرافق الصحية والنظافة والطرق المعبدة وغيرها من الخدمات اللازمة.

ومن جانبه، بين مدير متنزه الأمير حسين المهندس سائد كريشان، أن المتنزه يوفر بيئة مناسبة للسياح من ذوي الدخل المحدود، كون رسوم دخوله مجانية، لافتا إلى أن المتنزه يوفر المقومات اللازمة كافة لجذب السياحة الداخلية كالجلسات العائلية المظللة والمقاعد وأماكن الشواء، ومناطق لعب الأطفال، والمرافق الصحية، وحاويات وسلال القمامة، مشيرا الى وجود مخططات لإنشاء مسابح ضمن حدود المتنزه لتوفير أهم عامل جذب يدفع المتنزهين الى الذهاب الى الشواطئ المفتوحة.

وبين أن كوادر أمانة عمان تقوم بشكل يومي على تنظيف الطريق الرئيس الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية منطقة المنتجعات، داعيا المتنزهين الى بذل المزيد من التعاون للحفاظ على نظافة المنطقة ووضع نفاياتهم داخل أكياس بدلا من إلقائها على الأرض.

وبدوره، أكد مصدر في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أنه تم وضع خطط من أهم أولوياتها توفير بيئة سياحية آمنة ونظيفة لجميع شرائح المجتمع، بما فيها ذوو الدخل المحدود، مضيفا أنه سيتم توقيع اتفاقيات لتأهيل شواطئ عامة تتوافر فيها الخدمات كافة.