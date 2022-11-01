البحر الميت يستضيف سباق السرعة “الجيمخانا” للمرة الأولى الجمعة

عمان – ينطلق يوم بعد غد، سباق السرعة الخامس بنظام “الجيمخانا” للمرة الأولى في ساحة الصيانة – البحر الميت، بمشاركة 50 متسابقا من الأردن وفلسطين، وبدعم من شركة زين الأردن.

ووفقا لتعليمات السباق تقام يوم غد عملية التدقيق الإداري وعملية الفحص الفني في ساحة الصيانة – البحر الميت، وفي اليوم نفسه يتدرب المتسابقون على مسار السباق سيراً على الأقدام، ومن ثم سيتم الإعلان عن تصنيف السيارات وقائمة المشاركين المصرح لهم بالمشاركة في السباق.

نظام “الجيمخانا”

يقام السباق بنظام “الجيمخانا” ويشمل 3 جولات يشارك فيها جميع المسجلين في السباق، وتتنافس كل سيارتين من المجموعة نفسها معاً على مسارين متطابقين ومتعاكسين (أيمن وأيسر)، وينطلق كل متسابق على المسارين في كل جولة وعند إنهاء المتسابق جولته على المسار الأول يعود إلى نقطة انطلاق المسار الثاني وهكذا.

ويحسب توقيت كل سيارة على كل مسار على حده ومن ثم يجمع وقت المتسابق على المسارين للحصول على توقيته في الجولة، وإذا لم يتمكن السائق من تسجيل وقت على أي من المسارين بسبب عطل فني في سيارته لن يسجل له وقت في تلك الجولة، ويفوز في السباق المتسابق الحاصل على أسرع وقت في أي جولة من الجولات. ويضم السباق فئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي والسيارات الكلاسيكية، والسيارات الكهربائية.

المشاركون في السباق

شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو 10 )، محمد صبيحات (ميتسوبيشي – ايفو6)، فادي دهشان (ميتسوبيشي – ايفو7 بروتوتايب)، مصطفى جمعة (ستروين – دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي – ايفو 6)، أمير النجار (ميتسوبيشي – ايفو9 )، فادي شاهين (بي ام دبليو – ايه 30)، أمجد الحوراني (سيات – ليون)، عامر موسى (تويوتا – ستارليت)، إبراهيم أبو شلبك (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، موسى الأقطش (بي ام دبليو – ايه 36)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا – جي تي)، ممدوح جمعة (بيجو – 207 آر سي)، يزن جمعة (رينو كليو- آر اس)، ميرا ترزي (هيونداي – توسكاني)، عاصم عارف (رينو كليو- آر اس)، عبد الله شاهين (سمارت)، محمود شاهين (سمارت)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، سالم طعيمة (بي ام دبليو – ايه 30)، غيث أبو طاعة (غولف – في دبليو ايه)، خليل المحسين (بي ام دبليو- ايه 30 ام 3)، طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، فرح زكريا (غولف – في دبليو ايه)، خالد جمعة (بيجو – 207 آر سي)، جورج سعادة (فلسطين) – (بيجو 106 – جي تي اي)، رامي قطوني (فلسطين) – (بي ام دبليو- ايه 30)، حسام الحشايكة (فولفو360 – جي ال تي)، غيث الوريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 – بروتو تايب)، لامبيرد شيشاني (بي ام دبليو – ايه 36)، صدقي أبو شقرة (تويوتا – كورولا)، رائد دهشان (ميتسوبيشي – ايفو3)، جمال نقاوة (تويوتا كورولا – جي تي)، محمد نقاوة (تويوتا – ستارليت)، رائد نقاوة (تويوتا كورولا – جي تي)، عبد الاله ناصيف (فلسطين) – (سوبارو امبريزا)، محمد صوالحة (فولفو 360 – جي ال تي)، يزن قطان (ميتسوبيشي – كولت)، عاصم الضروس (بي ام دبليو – ايه 30)، أيمن الساعي (بي ام دبليو- ايه 21)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي ايفو 8)، قيس تفاحة (بي ام دبليو – ايه 36)، بلال قبلاوي (تويوتا- ستارليت)، ماهر العمراني (ميتسوبيشي- ايفو6)، جاد نباص (تويوتا كورولا – جي تي)، محمد العزة (ستروين – زد اكس)، أحمد جانخوت (تويوتا – ستارليت)، حسان القوقا (بي ام دبليو – 320 أي)، هشام النجار (ميتسوبيشي – كولت).