“البحر الميت” يشهد منافسة أردنية وعربية في الرالي الوطني الأول غدا

عمان-الغد- ينطلق يوم غد الجمعة، الرالي الوطني الأول في منطقة البحر الميت، بمشاركة 24 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان وقطر والكويت وعُمان.

ويعد الرالي الذي يحظى بدعم من شركة زين الأردن، محطة تدريبية مهمة للمتسابقين استعدادا لرالي الأردن-الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات الذي ينطلق في شهر أيار (مايو) المقبل، ويشمل على فئات NR، M2 ،TN، ويتكون من مراحل المغطس 1و2 والمرحلة الثالثة وهي (مرحلة القوة)، وماعين 1و2، بينما تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 208.34 كم، منها 67.84 كم مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا.

وحسب التعليمات التكميلية للرالي جرى أمس الفحص الفني، وعملية التدقيق الإداري، وتم إصدار مسار الرالي في موقف التدريب بنادي السيارات الملكي، فيما سيتدرب المتسابقون على مسار الرالي اليوم.

ومن المنتظر أن يشهد الرالي منافسة قوية بعودة عدد من المتسابقين إلى الساحة، فعلى الصعيد المحلي يعود نانسي المجالي وناديا شنودة وستلعب المجالي دور المتسابقة هذه المرة، بعد أن كانت تلعب دور الملاح للمتسابق شاكر جويحان، وتلعب ناديا شنودة دور الملاح للمجالي، كما يعود للمشاركة في الرالي المتسابق أحمد الداود ويلعب دور الملاح له نبيل كيال، ويشارك نيكولا فانوس ملاحا للمتسابق شاكر جويحان، ويلعب زيد وليد أبو زيد دور الملاح للمتسابق مصطفى عطاري كما يعود للمشاركة في الرالي سلامة القماز كملاح لولده المتسابق فيصل، ويلعب محمد العطاري دور الملاح للمتسابق إبراهيم علي، واختار المتسابق عيسى أبو جاموس غسان الزوايدة كملاح له.

ويشارك في الرالي 3 متسابقين وملاح من عائلة كويتية واحدة حيث يشارك كل من مشاري الظفيري وسالم الظفيري ويوسف الظفيري كمتسابقين ويلعب وليد الظفيري دور الملاح للمتسابق سالم الظفيري، ومن لبنان يشارك متسابق وحيد و4 ملاحين حيث يشارك أحمد خالد كمتسابق ويلعب دور الملاح له جوزيف كميد، ويلعب كارلوس حنا دور الملاح للمتسابق الكويتي يوسف الظفيري، ويلعب جوزيف مطر دور الملاح للمتسابق الأردني أمير ناصيف، ويلعب سامر صفير دور الملاح للمتسابق الأردني سامي فليفل، ومن فلسطين يشارك متسابق وحيد حمادة عودة، ومن عُمان يشارك متسابقان وملاح حيث يشارك عبد الله الرواحي وزكريا العامري كمتسابقين، ويشارك محمد المزروعي كملاح للمتسابق العامري، ومن قطر يلعب ناصر الكواري دور الملاح للمتسابق الكويتي مشاري الظفيري.