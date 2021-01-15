البخيت يناقش وجهته المقبلة بعد مباراة الوصل

عمان – الغد – يستعد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ياسين البخيت، لبحث وجهته المقبلة في فترة الانتقالات الشتوية، بعد إبداء ناديه (الظفرة الإماراتي) الرغبة في تسريحه للتعاقد مع محترف اسباني.

وفضل اللاعب ووكيل أعماله، عدم الحديث في مسألة الوجهة التالية، لحين الانتهاء من المباراة المهمة التي تجرى يوم غد السبت، وتجمع الظفرة مع الوصل، ضمن منافسات دوري الخليج العربي.

ووفق المعلومات، فإن البخيت يبحث عن وجهة احتراف خارجية جديدة، يرجح أن تكون في الخليج، في ظل صعوبة التفكير بالعودة إلى الأردن، لصعوبة ايجاد ناد محلي، قادر على تأمين قيمة عقد ياسين الذي اعتاد على العقود المرتفعة جدا، مقارنة بعقود الأندية المحلية.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، اتضاحا للرؤية بشأن وجهة اللاعب المقبلة. – (أخبار النجوم)