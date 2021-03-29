البدء بالعمل

معاريف

بقلم: بن كسبيت 29/3/2021

توصيتي لأصدقائي المحللين: لا تكونوا قاطعين. لا تكونوا حازمين. كل واحد منا يجر وراءه ذيلا من التحليلات المغلوطة. هكذا هي مهنتنا. ليس لأحد الاحتكار على الفوضى السياسية ولا على بلفور. تلك الاستديوهات التي بثت أجواء العجز عن “كتلة التغيير” عشية الانتخابات تكرر الآن الفرضية الأساس في أنه “لا يوجد احتمال لحكومة وحدة التغيير”. أقترح على من يعلن ذلك أن يراجع إعلانات الماضي، أن يتواضع وأن يوسع مدى الخيارات والاحتمالات المطروحة أمامه.

القواعد الجديدة هي: كل شيء ممكن. الكثير من زعماء “كتلة التغيير” سيضطرون لأن ينكثوا بوعودهم الانتخابية. كما أن الأمور تنطبق أيضا على القطع المعاكس: فنتنياهو بعيد عن أن يقول الكلمة الأخيرة، فهو لا ييأس أبدا، لا يرفع يداه أبدا، وحتى في الأوضاع الأكثر صعوبة وقسوة، فهو يقاتل طالما لم ينتهِ هذا، وهذا لم ينتهِ حقا. لقد خسر المعركة ولكنه لم يخسر الحرب بعد.

فماذا نعم؟ محظور السماح لأي من أبطال هذه الملحمة التي نعيشها أن يجرنا الى انتخابات خامسة. إذ يوجد حد لكل حبكة، توجد هنا دولة وإذا لم يكن ممكنا إقناع الزعيم الذي اختطفها أن يحررها، فإنه يجب عمل كل شيء، بما في ذلك كل شيء، في إطار القانون لوقف هذا. ومن الأفضل متأخرا على ألا يكون أبدا.

الحقائق: في المرة الرابعة على التوالي، لم ينجح بنيامين نتنياهو في الوصول الى هدفه: 61 مقعدا. هذه المرة، ظاهرا، كانت الأكثر راحة: ريح إسناد هائلة من حملة التطعيم، فتح المرافق، النشوة الوطنية التي اجتاحتنا جميعا، من كل أطراف الطيف السياسي. فقد نجح في تفكيك الخصم المركزي (أزرق أبيض) والعقبة الكأداء (القائمة المشتركة). رغم كل ما قيل أعلاه، الليكود انهار: 6 مقاعد أقل من الانتخابات السابقة، نسبة التصويت الأدنى في المدن الليكودية، انخفاض كبير في التصويت لليكود في القلاع الأكثر أهمية للحزب. وإضافة الى ذلك: كتلة التغيير حصلت على 200 ألف صوت من كتلة بيبي، وذلك دون أن نحصي راعم (التي لعبت في الملعبين) ونفتالي بينيت (كما أسلفنا). وطموح باسم يرون زليخا أحرق عشرات آلاف الأصوات لكتلة التغيير، بينما الطرف الآخر لم يفقد هذه المرة ولا حتى صوت واحد.

نتنياهو صد مرة أخرى، وقد اكتسب هذه الهزيمة باستقامة: فقد اجتاز الخطوط التي حتى المعدات الأصلب للبيبيين استصعبت هضمها. الهزة المطلقة في الحزب، تحدي كل الرموز وكل الشعارات، إحساس الأنا وبعدي الطوفان، التهديدات الفظة لنموذج باسم شلومو كرعي “لإقالة المستشار القانوني غداة الانتخابات” كل هذا كما تبين كان تجسيدا للغرور. في هذه اللحظة، كراعي أقرب الى الإقالة من مندلبليت.

السؤال هو ما العمل الآن بكل هذا؟ هل يمكن لرؤساء كتلة التغيير، بمن فيهم بينيت أن يسمحوا لأنفسهم بهزيمة أخرى والسير الى انتخابات خامسة؟ الجواب سلبي. هل يمكن لدولة إسرائيل أن تسمح لنفسها بانتخابات خامسة؟ الجواب سلبي. الاستنتاج: يجب إخراج الأيدي من الجيوب، نزع القفازات والبدء بالعمل. كل واحد من رؤساء أحزاب كتلة التغيير يجب أن يجري حساب النفس وأن يفهم، بأكبر سرعة ممكنة بأنه لا يمكنه أن يفي بكل الوعود التي أطلقها للناخب تحت ضغط الانتخابات. هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الطريق المسدود.

محظور السماح لنتنياهو بالفرصة لأن يكون أول من يشكل حكومة. فهو قادر على أن يعرض على منصور عباس حقيبة الدفاع. فلهذا الرجل لا توجد خطوط حمراء. يجب عمل كل شيء كي يحصل يئير لبيد على التكليف، أن ينتخب على الفور مئير كوهن (أو أي مرشح آخر من كتلة التغيير) لمنصب رئيس الكنيست وأن توضع على طاولتها قوانين الفساد. ولكن، وتوجد هنا لكن كبيرة، محظور عمل كل هذا قبل الاتفاق المبدئي مع نفتالي بينيت. من دون نفتالي بينيت ليس ليئير لبيد حكومة. ليتني كنت أصدق أنه سيكون ممكنا إقناع جدعون ساعر بتشكيل حكومة تدعمها المشتركة من الخارج. في هذه اللحظة يصعب علي أن أصدق بأن هذا سيحصل. وعليه فإن بينيت يجب أن يكون في الداخل. حكومة مع “أغلبية صهيونية”. هذه هي الصيغة. 58 مؤيدا، 10 ممتنعين (المشتركة وعباس)، 52 معارضا. هذه الحكومة تقوم، وبعد ذلك ستترتب الأوراق من جديد والسماء هي الحدود: الحريديم، الليكود من دون نتنياهو، كل الخيارات مفتوحة.

أمر واحد مؤكد: الاستطلاعات الثابتة التي أظهرت أن أغلبية متماسكة من سكان إسرائيل غير معنية باستمرار ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس الوزراء تحققت في صناديق الاقتراع للمرة الرابعة على التوالي. يجب الإعلان بصوت عال بأنه لن تكون مرة خامسة. هذا كل شيء.